Prensa de Canadá lamenta lesión de Marcelo Flores

La ausencia de Marcelo Flores para el Mundial 2026 se sigue lamentando a su alrededor, desde Canadá la prensa ha reaccionado sobre la lesión del atacante de los Tigres que se derivó en el duelo de la Final de la Concachampions.

El Toronto Star mostró su lamento en el cual resaltó que no habrá remplazo: "El equipo canadiense para la Copa del Mundo pierde una pieza invaluable, lo que añade un giro inesperado a su gira de prueba en Edmonton".

Toronto Star reacciona a la lesión de Marcelo Flores l CAPTURA

¿Cómo fue la lesión?

El suceso se derivó en el minuto 74, del duelo ante el Toluca en el Nemesio Diez, cuando amagaba dentro del área choricero e intentaba recortar a Santiago Simón cuando el movimiento le terminó pasando un mal momento y su rodilla la más perjudicada.

La pierna derecha terminó por atorarse en el césped y al girar la rodilla terminó por torcer y cayó el jugador sobre el terreno de juego con un dolor visible y tocándose la rodilla y de inmediato fue atendido por el cuerpo médico y retirado de la cancha.

Marcelo Flores se lesiona en la Final de la Concachampions l IMAGO7

Marcelo Flores tuvo una desafortunada jugada que terminó con una aparatosa lesión que provocó que abandonara el juego y finalmente dio a conocer la gravedad de la lesión y confirmó la baja para la justa veraniega.

Cabe mencionar, que en las recientes horas, previo a la lesión, la Selección de Canadá dio a conocer su lista de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo 2026 en donde destacaba la presencia de Marcelo Flores, el futbolista de Tigres que tomó la decisión de jugar a la ‘Hoja de Maple’, tras declinar la opción de seguir con el Tri, disputaría su primera Copa del Mundo, por ahora se espera la gravedad de la lesión.

Marcelo Flores en su debut con la Selección de Canadá en el amistoso ante Islandia | AP

¿Qué dijo Marcelo Flores?

A través de sus historias de Instagram, el atacante de los felinos mostró su dolor ante esta situación y confirmó que tuvo una ruptura de ligamento cruzado: "Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ligamento cruzado anterior.”