¡No hay vuelta atrás! Las 48 selecciones de la Copa del Mundo ya tienen a sus 26 seleccionados oficializados

La cuenta regresiva para que comience la Copa del Mundo cada vez es menor, pues estamos a tan solo unos cuantos días de que se lleve a cabo el partido de la inauguración con México enfrentándose a Sudáfrica, tal y como sucedió en el 2010 en Johannesburgo. Con el mes de junio ya en curso, los equipos han dejado saber quiénes serán los 26 jugadores que jugarán el torneo más importante del mundo.

FIFA en su portal de internet, ha comunicado que en efecto, ya tiene registrados a los 48 diferentes equipos con los 1,248 futbolistas que representarán a su país, pero solamente 26 logrará coronarse en suelo norteamericano.

Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7

¡Todo listo!

Los detalles de las convocatorias de los equipos son muy interesantes, pues como se ha mencionado ya, son un total de 1,248 jugadores los que formarán parte de la Copa del Mundo con algunos jugadores ya experimentados en ediciones anteriores y algunos otros que serán debutantes, contando los países que ya lo han jugado y por supuesto las naciones que se han clasificado por primera vez.

Otro de los temas importantes a resaltar es referido a los más experimentados, pues son solamente tres jugadores de estos 1,248 que contarán con la posiblidad de jugar su sexta edición de Mundial: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, quien es parte de la convocatoria de la Selección Mexicana, una de las anfitrionas.

El argentino Lionel Messi en Qatar 2022 l MEXSPORT

No son solamente jugadores los que vivirán su primera experiencia mundialista, pues equipos como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán aparecen por primera ocasión en la competencia más importante del verano, marcando un precedente histórico en sus naciones, ya que son los primeros jugadores que representarán a su nación.

También se ha podido confirmar que la cantidad total de jugadores que estarán presentes en la copa, están repartidos en 449 clubes diferentes, los cuales también constituyen 71 países distintos, muchos más de los que jugarán la competencia desde el próximo 11 de junio. 14 de estos equipos son de la región AFC, seis de la CAF, siete de la Concacaf, ocho de la CONMEBOL, uno de la OFC y 35 de la UEFA.

Cabo Verde en amistoso ante Serbia l X:mugaboannet2

Los entrenadores también son importantes

A pesar de tener grandes personalidades como Carlo Ancelotti, Marcelo Bielsa, Roberto Martínez y algunos otros más, la presentación de todas y cada una de las plantillas han dejado a Carlos Queiroz como el entrenador de mayor relevancia, de la misma manera en la que CR7, Messi y Paco Memo resaltan en el rubro de los jugadores.

Esto se debe a que Queiroz, esta vez siendo el encargado de dirigir a Ghana, dirigirá su quinta Copa del Mundo después de haber dirigido a Portugal en 2010 y a Irán en 2014, 2018 y 2022. Es el segundo estratega que llega a esta cifra después de Bora Milutinović (1986-2002).

Carlos Queiroz, nuevo entrenador de Ghana | AP