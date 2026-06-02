Blanca Adriana murió por exceso de sedantes tras acudir a clínica estética en Puebla, confirman autoridades

La investigación por la muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel dio un nuevo giro luego de que autoridades de Tlaxcala informaran los resultados de los estudios forenses realizados al cuerpo de la mujer, quien desapareció después de acudir a una clínica estética en Puebla y fue localizada sin vida días más tarde.

Durante una conferencia realizada el 1 de junio, funcionarios estatales dieron a conocer que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio relacionado con una depresión del sistema nervioso central. De acuerdo con lo expuesto por el coordinador de Comunicación del Estado, Antonio Martínez Velázquez, esta condición estuvo asociada al consumo excesivo de medicamentos sedantes.

Aunque los peritajes fueron realizados en Tlaxcala, las autoridades precisaron que la carpeta principal continúa en manos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, debido a que fue en esa entidad donde Blanca Adriana acudió al establecimiento donde presuntamente se realizaría un procedimiento estético.

Autoridades investigan posibles irregularidades en la llamada Clínica Détox, establecimiento señalado como el último lugar donde fue vista con vida./ Captura de pantalla

La revelación ocurre mientras continúan las diligencias para determinar qué sucedió dentro de la llamada Clínica Détox, señalada por familiares y autoridades como el último lugar donde fue vista con vida. En ese contexto, funcionarios estatales insistieron en la necesidad de verificar que este tipo de establecimientos cuenten con permisos sanitarios, certificaciones vigentes y personal capacitado.

¿Qué pasó después de que Blanca Adriana ingresó a la clínica?

Según las investigaciones, la mujer acudió acompañada de su esposo al inmueble ubicado en Puebla. Durante su estancia, le solicitaron una faja para continuar con el procedimiento, por lo que él salió del lugar para adquirirla.

Imágenes de videovigilancia analizadas por las autoridades muestran que, mientras el familiar estaba ausente, Blanca Adriana fue trasladada en un vehículo Mini Cooper, aparentemente inconsciente. Cuando el esposo regresó, encontró la clínica cerrada y sin rastro de quienes se encontraban en el lugar.

🚨La Fiscalía de Tlaxcala informó que la muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel fue causada por el uso excesivo de anestésicos o sedantes. La mujer acudió a la clínica Detox, donde presuntamente sería sometida a una liposucción. https://t.co/6nhAFCHjnj — Azucena Uresti (@azucenau) June 1, 2026

La fiscal general de Puebla, Idamis Pastor, confirmó posteriormente la localización del automóvil que presuntamente fue utilizado para mover a la víctima. Paralelamente, continúan las investigaciones para establecer la participación de las personas relacionadas con el establecimiento.

El hallazgo del cuerpo abrió una investigación por feminicidio

El cuerpo de Blanca Adriana fue encontrado el 21 de mayo en una zanja cercana a un río en la colonia Santiago, municipio de Atltzayanca, Tlaxcala. Debido a que inicialmente no había sido identificada, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Cámaras de seguridad captaron a Blanca Adriana siendo trasladada en un vehículo minutos después de que su esposo salió a comprar una faja solicitada para el procedimiento./ X. @narcoblogger

Horas después, especialistas del Instituto de Ciencias Forenses lograron confirmar su identidad, información que fue validada oficialmente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Antes de ese anuncio, la familia ya había sido notificada sobre el resultado de los estudios periciales.

“Lamentablemente no fue lo que quisiéramos. Hubiéramos querido encontrarla con vida; sin embargo, no fue así. Ya nos confirmaron el deceso y estamos realizando los trámites correspondientes”, declaró Florencio Ramos Sánchez, esposo de la víctima.

Las indagatorias también han puesto bajo la lupa a Diana Alejandra P. R., identificada como propietaria de la Clínica Détox. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la mujer se presentaba como doctora, aunque no contaría con una cédula profesional registrada. Además, el establecimiento presuntamente operaba sin registros sanitarios de la Secretaría de Salud y funcionaba en un inmueble de uso habitacional, situación que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.