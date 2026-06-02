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Confirman muerte de actor de "Twin Peaks"; tenía 44 años

Fallece Owain Rhys Davies, actor de Twin Peaks, a los 44 años. / @owainrdavies
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:33 - 02 junio 2026
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Su familia confirmó la noticia y aseguró que aún existen dudas sobre las circunstancias de su muerte.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de Owain Rhys Davies, actor reconocido por su trabajo en la serie Twin Peaks: The Return y en la producción de Netflix The OA. El intérprete falleció a los 44 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia fue dada a conocer por su hermano, Rhodri Davies, quien explicó que el fallecimiento ocurrió de manera repentina, aunque señaló que, hasta ahora, todo apunta a una muerte natural y pacífica, y reconoció que todavía existen interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

Owain Rhys Davies falleció a los 44 años. / @owainrdavies

¿Quién era Owain Rhys Davies?

Nacido en Cardiff, Gales, Owain Rhys Davies desarrolló una amplia carrera en televisión, cine y teatro. Uno de sus papeles más recordados fue el del agente Wilson en "Twin Peaks", serie creada por David Lynch y Mark Frost.

Además de su trabajo en Twin Peaks, participó en producciones como Alice Through the Looking Glass, My Dead Ex y A Serial Killer's Guide to Life.

El actor falleció a los 44 años. / RS

El emotivo mensaje de su familia

En el comunicado, sus familiares agradecieron las muestras de apoyo recibidas tras conocerse la noticia y destacaron el cariño que el actor generó a lo largo de su vida.

“Me enorgullece enormemente que, además de ser mi hermano, también lo fuera para muchos otros. Sabemos que esta pérdida la sentirán muchísimas personas, y nos reconforta saber lo mucho que lo querían.”, señalaron en el mensaje, donde también pidieron privacidad mientras enfrentan el duelo.

La familia del actor confirmó su muerte y señaló que aún existen preguntas sin resolver sobre lo ocurrido. / @owainrdavies
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