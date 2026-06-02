Confirman muerte de actor de "Twin Peaks"; tenía 44 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de Owain Rhys Davies, actor reconocido por su trabajo en la serie Twin Peaks: The Return y en la producción de Netflix The OA. El intérprete falleció a los 44 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia fue dada a conocer por su hermano, Rhodri Davies, quien explicó que el fallecimiento ocurrió de manera repentina, aunque señaló que, hasta ahora, todo apunta a una muerte natural y pacífica, y reconoció que todavía existen interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

Owain Rhys Davies falleció a los 44 años. / @owainrdavies

¿Quién era Owain Rhys Davies?

Nacido en Cardiff, Gales, Owain Rhys Davies desarrolló una amplia carrera en televisión, cine y teatro. Uno de sus papeles más recordados fue el del agente Wilson en "Twin Peaks", serie creada por David Lynch y Mark Frost.

Además de su trabajo en Twin Peaks, participó en producciones como Alice Through the Looking Glass, My Dead Ex y A Serial Killer's Guide to Life.

El actor falleció a los 44 años. / RS

El emotivo mensaje de su familia

En el comunicado, sus familiares agradecieron las muestras de apoyo recibidas tras conocerse la noticia y destacaron el cariño que el actor generó a lo largo de su vida.

“Me enorgullece enormemente que, además de ser mi hermano, también lo fuera para muchos otros. Sabemos que esta pérdida la sentirán muchísimas personas, y nos reconforta saber lo mucho que lo querían.”, señalaron en el mensaje, donde también pidieron privacidad mientras enfrentan el duelo.