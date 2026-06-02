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Futbol

Corea del Sur, rival de la Selección Mexicana, pierde a figura a tan solo días del inicio del Mundial

Corea del Sur, rival del Tri en el Mundial | AP
Ramiro Pérez Vásquez 09:46 - 02 junio 2026
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El defensor terminó lesionado durante el amistoso ante Trinidad y Tobago

Corea del Sur ha sido azotado por una de las noticias que ninguna selección quisiera recibir rumbo al inicio de la Copa del Mundo 2026, esa es la de una lesión de una de sus figuras; el combinado asiático se ha despedido de Cho Yu-min quien dice adiós a la justa veraniega.

¿Qué lesión presentó?

El defensa coreano terminó con una rotura parcial de la fascia plantal, tras el juego amistoso que sostuvieron recientemente ante Trinidad y Tobago, que lo llevará a estar fuera de la canchas y con la recuperación de alrededor de ocho semanas.

Cho Yu-min, de Corea del Sur, se pierde el Mundial 2026 l X:BibimBallers

El central inició en el once titular; sin embargo, sintió una molestia y tuvo que bananar el duelo en la segunda parte y tras la confirmación Cho Wi-Je, que estaba en la prelista preliminar, será el jugador que se integre a la plantilla como remplazo.

Cho Yu-min se despidió de la plantilla en donde expresó su dolor por no poder continuar: Quería ayudar al equipo de alguna manera, pero no pude, y me siento mal; además, me voy antes que ustedes, por lo que me disculpo.”

Corea del Sur | MEXSPORT

"Me llevaré a Corea todas las desgracias y desgracias que afectaron al equipo, y dejaré solo la determinación que había preparado; por lo tanto, deseo sinceramente que nadie más sufra lesiones y que todos logren una buena imagen y excelentes resultados en el Mundial”, añadió.

¿Cuándo se medirá México vs Corea del Sur?

El partido entre México y Corea del Sur está programado para el próximo 18 de junio, en lo que será el segundo compromiso de la Fase de Grupos para ambas escuadras; un duelo que, históricamente en los Mundiales, suele ser de alta intensidad física y clave para amarrar el boleto a los Octavos de Final.

Los asiáticos es uno de los rivales más fuertes que tendrá que enfrentar el Tri, pues en sus opciones está Kang-in Lee, con un valor de 28 millones de euros de acuerdo con Transfermrkt y es la figura central del mediocampo.

Son Heung-Min | AP

El elemento del Paris Saint-Germain será una de las amenazas junto a Heung-min Son, quien está en el ocaso de su carrera y actualmente milita en el LAFC. Los asiáticos también cuentan con Min-jae Kim, defensa central del Bayern Munich.

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