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VIDEO: Regidor de Morena en Tulum aparece viajando en jet privado y con prendas de lujo

Regidor de Morena en Tulum aparece viajando en jet privado y con prendas de lujo. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 09:37 - 02 junio 2026
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Videos difundidos en redes sociales muestran al regidor morenista Eleazar Maas Kinil viajando en un avión privado y luciendo artículos de lujo.

El regidor de Tulum, Eleazar Maas Kinil, se encuentra en el centro de la polémica luego de que en redes sociales se viralizaran videos en los que aparece viajando a bordo de un jet privado y utilizando prendas de lujo, entre ellas una playera de la firma Balenciaga.

Las imágenes provocaron una ola de reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el origen de los recursos del funcionario, debido a que su cargo en el Ayuntamiento de Tulum es uno de los pocos ingresos públicos conocidos.

La polémica surgió tras la viralización de imágenes donde aparece presumiendo un estilo de vida lujoso. / RS

¿Quién es Eleazar Maas Kinil?

Antes de integrarse al Cabildo de Tulum para el periodo 2024-2027, Eleazar Maas Kinil se desempeñó como presidente del Comisariado Ejidal de Jacinto Pat, una zona estratégica del municipio por contar con terrenos de alto valor turístico y ambiental. Actualmente encabeza la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables.

Eleazar Maas Kinil es actualmente regidor del Ayuntamiento de Tulum. / RS

Piden aclarar situación patrimonial

Hasta el momento, ni el regidor ni el Ayuntamiento de Tulum han emitido una postura oficial sobre los videos que circulan en redes sociales. Mientras tanto, organizaciones civiles adelantaron que buscarán presentar una queja ante la contraloría local para solicitar una revisión de su situación patrimonial.

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