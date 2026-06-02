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Empelotados

Julio Ibáñez es liberado de Sudáfrica y volverá a México

Julio Ibáñez, TUDN | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 08:03 - 02 junio 2026
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El periodista de TUDN estuvo alrededor de dos meses privado de su libertad

Finalmente, Julio Ibáñez ha recuperado su libertad después de estar detenido luego de dos meses en Sudáfrica por utilizar un dron en una zona restringida, en un área protegida, provocando que el comunicador y su camarógrafo Danny García fueran detenidos.

Sin embargo, tras días de tensión Televisa Univision Prensa dio a conocer la recuperación de su libertad: “Luego de más de dos meses, hoy la autoridad  judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García.”

Asimismo el medio mostró su agradecimiento: “Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de TUDN, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema.

Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba
Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba

¿Cuándo vuelven a México?

“Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido”, concluyó en sus posteos la madrugada de este 2 de junio. Cabe mencionar, que el periodista y el camarógrafo se encontraban bajo la medida cautelar de libertad condicional con restricción de viaje en las últimas semanas tras ser capturados y llevados a la cárcel a mediados de marzo.

Julio Ibáñez en transmisión con TUDN | IMAGO7

¿Qué sucedió con Julio Ibáñez?

Julio Ibáñez y Danny García fueron detenidos durante una cobertura en Johannesburgo, luego de utilizar un dron en una zona restringida. En un principio se manejó la versión de que el caso estaba relacionado con un tema migratorio, pero posteriormente se aclaró que el problema surgió por la grabación en un área protegida.

El equipo de TUDN buscaba captar imágenes del entrenamiento de la Selección de Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026. Tras ser arrestados, ambos comunicadores pasaron un tiempo en prisión, posteriormente fueron liberados bajo fianza y más tarde cumplieron un periodo de arraigo domiciliario.

Aunque esa medida ya les fue retirada, se mantuvo la restricción de no abandonar Sudáfrica mientras continuaba el proceso y que se alargó hasta a unos días del inicio de la Copa del Mundo, justo con la inauguración entre México y Sudáfrica.

Julio Ibáñez | IMAGO7

El “Profe” Ibáñez por fin regresa a México luego de varias semanas de preocupación en el medio deportivo. Ahora, el comunicador podría reintegrarse próximamente a sus actividades y formar parte de la cobertura mundialista para la que ya estaba contemplado.

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