Julio Ibáñez cerca de regresar a México, según reportes

Buenas noticias en uno de los casos más insólitos del futbol mexicano en los últimos tiempos, pues todo parece indicar que Julio ‘Profe’ Ibáñez, estaría cerca de poder volver a México, esto tras su repentino arresto en Sudáfrica, durante una cobertura previo a la Copa del Mundo.

Julio Ibáñez con Henry Martín I x:@julioiba

Avances en el caso Ibañez

Con información de Carlos Ponce de Léon, todo parece indicar que las horas en ‘aislamiento’ del reportero mexicano estarían por terminar, todo tras un gran trabajo de la defensa legal, misma que estaría cerca de adelantar la audiencia para recuperar el pasaporte.

Tanto Ibañez como su acompañante, Daniel García, están libres en el país africano, con las posibilidades de salir a recorrer las calles, pero sin oportunidad alguna de volver a México (situación que ya los tendría cansados).

Julio Ibáñez en transmisión con TUDN | IMAGO7

En su columna en RÉCORD, Carlos Ponce pudo adelantar que los enviados legales de Televisa estan cerca de llegar a las conclusiones positivas sobre el arresto tras volar un dron, mismas que adelantarán la audiencia en Johannesburgo.

Tras la noticia se pudo confirmar que ninguno de los dos se encuentra en una especie de confinamiento dentro de alguna celda o un lugar en particular, sino que únicamente no pueden salir del país.

Miguel Layún con Julio Ibáñez de TUDN

¿Qué pasó con Julio Ibáñez?

El conocido reportero de la Selección Mexicana y de las Águilas del América, se encuentra detenido en Sudáfrica, todo por volar un dron en un lugar restringido, ante esto, policías irrumpieron en su hotel para ponerlos bajo arresto.

De acuerdo con la información más reciente, el siguiente paso en el proceso será clave para definir los tiempos de su regreso, ya que la defensa buscará resolver la situación migratoria en cuanto se lleve a cabo la audiencia adelantada, lo que permitiría a Julio Ibáñez recuperar sus documentos oficiales y abordar un vuelo de regreso a México en los próximos días, siempre y cuando no surja algún nuevo contratiempo legal en Sudáfrica.