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Empelotados

Pablo Barrera, de la élite del futbol a ser la estrella mejor pagada del llano

Pablo Barrera con Gallos | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:20 - 15 abril 2026
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El exjugador mexicano y mundialista con México en 2010, ahora cobra por jugar en equipos amateur

Tras su retiro del fútbol profesional, el exjugador de Pumas y la selección mexicana, Pablo Barrera, ha encontrado una nueva y lucrativa faceta en el fútbol amateur y en la Kings League Américas, convirtiéndose en el "talachero" más cotizado del país.

Pablo Barrera, exjugador mexicano | IMAGO7

Un nuevo capítulo en el fútbol amateur

Aunque su carrera en la Primera División concluyó con los Gallos Blancos de Querétaro, Pablo "Dinamita" Barrera demuestra que su talento sigue intacto. Lejos de los grandes estadios, el extremo se ha convertido en una figura estelar en el circuito del fútbol amateur, conocido popularmente como "la talacha".

Recientemente, Barrera se unió al Atlánticos FC, un equipo amateur donde dejó claro que su calidad y condición física se mantienen en un nivel superior. En su debut, compartió cancha con otro conocido del fútbol mexicano, Roberto Nurse, y contribuyó con un gol y una asistencia, reafirmando por qué es el jugador más solicitado en los torneos regionales.

Pablo Barrera en la talacha |

Éxito y recompensas millonarias

La participación de Barrera en el fútbol amateur no es solo por pasatiempo. A finales del año pasado, se coronó campeón de la Copa Agustín Alonso en Morelos con el equipo Cusco FC. Este triunfo, celebrado en el Estadio Coruco Díaz, le otorgó a él y a su equipo un premio de dos millones de pesos.

"Disfruto este triunfo, jugar al fútbol es lo bonito en Primera División o en amateur", comentó Barrera tras levantar el trofeo.El salto a la Kings League Américas

Además de su dominio en el llano, el "Dinamita" ha incursionado en el mundo del entretenimiento deportivo. Fue anunciado como el fichaje estelar del Peluche Caligari, equipo de los hermanos Montiel (Werevertumorro y Escorpión Dorado) en la Kings League Américas.

Pablo Barrera cerca de su retiro | IMAGO7

Con su vasta experiencia, que incluye su paso por clubes europeos como el West Ham y el Real Zaragoza, Barrera aportará jerarquía y liderazgo a este innovador torneo que combina fútbol y espectáculo.

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