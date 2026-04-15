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Empelotados

Oribe Peralta lanza 'dardo' a Chicharito y asegura que 'se la pela'

Oribe Peralta habló sobre el futuro del Tri | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:23 - 14 abril 2026
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El exjugador de Chivas, aseguró que fue más completo que Javier Hernández

El exfutbolista mexicano Oribe Peralta encendió la polémica en el entorno del fútbol nacional tras participar en una dinámica donde comparó su nivel con el de otros delanteros históricos de la Liga MX. Durante su intervención, el "Hermoso" no titubeó al colocarse por encima de Javier "Chicharito" Hernández, asegurando que sus condiciones dentro del terreno de juego eran superiores a las del máximo anotador de la Selección Mexicana.

Oribe Peralta se retiró con Chivas | IMAGO7

MEJOR QUE CHICHARITO

En una entrevista para el podcast El Show del Gordo, Peralta participó en una sección titulada "Me la pela o se la pelo", en la cual debía decidir si su calidad técnica y aporte al equipo superaban a los de diversos colegas. Al llegar el turno de comparar su trayectoria con la de Hernández, el medallista de oro en Londres 2012 fue contundente.

A pesar de reconocer el éxito que Javier Hernández cosechó en clubes europeos de élite, Oribe argumentó que, en lo que respecta a la construcción del juego y la versatilidad táctica, él ofrecía más herramientas a sus equipos.

"Entendiendo todo lo que implica ser un delantero, yo creo que sí (fui mejor). Más asociativo con el equipo, sí", afirmó el exjugador de Santos Laguna y América.

  • "En pocas palabras, te la pela el 'Chicharito'?

  • "Sí (asienta con la cabeza y sonríe)"

    •

    Ante la pregunta directa del entrevistador sobre si, bajo esa premisa, el "Chicharito" se la "pelaba", Peralta respondió con una sonrisa y un movimiento afirmativo de cabeza, validando la polémica declaración.

    TAMBIÉN LO TOCÓ A DARWIN

    La dinámica también alcanzó a otros excompañeros. Oribe sorprendió al incluir en su lista a Darwin Quintero, con quien formó una de las duplas más letales en la historia de Santos Laguna. A pesar de la amistad que los une, el "Cepillo" mantuvo el tono del juego: "No era la misma posición, pero igual me la pela", sentenció entre risas.

    Sin embargo, Peralta mostró respeto y humildad ante otras figuras que marcaron una época en el fútbol mexicano. El exdelantero admitió estar por debajo de leyendas extranjeras como Christian ‘Chucho’ Benítez y Humberto ‘Chupete’ Suazo, así como del actual atacante del Fulham, Raúl Jiménez, a quienes reconoció como piezas fundamentales en sus respectivos contextos.

    Darwin Quintero y Oribe Peralta | IMAGO7

    Esta declaración ha dividido opiniones en redes sociales, donde los aficionados debaten si la capacidad de asociación de Oribe pesa más que el olfato goleador y la trayectoria internacional que presume Hernández. Sin embargo, es importante señalar que las declaraciones de Oribe son en un tono de 'broma' y relajado..

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