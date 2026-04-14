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Futbol

“Nadie se perderá la Liguilla sin ir al Mundial”: Duilio Davino aclara convocatoria mundialista

Duilio Davino en conferencia de prensa l Gina
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 13:31 - 14 abril 2026
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El director de selecciones nacionales habló de cara a la concentración de la Selección Mexicana para el Mundial

Duilio Davino, dejó clara la postura de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026: ningún futbolista convocado se perderá la Liguilla sin estar contemplado para la justa mundialista.

El mensaje es claro, los jugadores que van al Mundial y que no van a estar en Liguilla. "No va a haber ninguno que esté en la lista que se pierda la Liguilla y no vaya al Mundial”, declaró.

Duilio Davino l IMAGO7

Esta decisión implica un impacto directo en los equipos del futbol mexicano, que podrían perder a figuras clave en el momento más importante del torneo.

Sin embargo, desde la Federación se considera un sacrificio necesario para optimizar el rendimiento del equipo nacional.

“En la semana previa a la última jornada de la Liga MX saldrá la lista, y después de eso tendrán unos días de descanso e inicia la concentración el 6 de mayo”, dijo.

Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT
Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT

Asimismo, se detalló el calendario que seguirá el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre. La lista oficial de convocados se dará a conocer en la semana previa a la última jornada del torneo regular, lo que permitirá a los jugadores y clubes anticipar ajustes.

Una vez anunciada la convocatoria, los futbolistas tendrán algunos días de descanso antes de reportar con la selección.

Este breve periodo busca equilibrar la carga física tras la temporada y preparar mentalmente a los jugadores para el reto internacional.

Duilio Davino habló sobre la concentración de la Selección Mexicana previo al Mundial | MEXSPORT
Duilio Davino habló sobre la concentración de la Selección Mexicana previo al Mundial | MEXSPORT
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