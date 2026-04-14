Martinoli 'adelanta' el regreso de sus transmisiones para partidos de la Selección Mexicana

Netflix provocó un "terremoto" en redes sociales este martes 14 de abril, con el anuncio de que a partir de 2027 estará a cargo de la transmisión de los partidos de Copa Oro y de la Liga de Naciones Concacaf. Por ende, los compromisos de la Selección Mexicana irán también por la plataforma de streaming, lo que supone un duro golpe para Televisa y TV Azteca.

El trofeo de la Copa Oro en la edición 2025 del torneo de la Concacaf | MEXSPORT

Sin embargo, Christian Martinoli tiene un as bajo la manga. El reconocido narrador de la televisora de Ajusco no se inmutó ante el inesperado anuncio de la empresa estadounidense y de inmediato 'adelantó' que ya se prepara para tener su propia transmisión de los juegos, al menos en el caso de los compromisos del equipo tricolor.

¿Regresan las transmisiones de Martinoli en YouTube?

Un par de horas después de que Netflix confirmó la adquisición de los derechos para los dos torneos de la confederación de Norte y Centroamérica, Martinoli publicó un contundente mensaje en su cuenta de X, antes Twitter. "Esto huele al regreso de PiteraCup", escribió el narrador de TV Azteca.

Javier Aguirre y Victor Montagliani, presidente de Concacaf, en la ceremonia de premiación de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

PiteraCup fue la manera en que Martinoli y su compañero Luis García se refirieron a la edición 2025 de Copa Oro, cuyos derechos de transmisión estuvieron a cargo exclusivamente de Televisa. En esa ocasión, luego de que TV Azteca quedó fuera de las negociaciones, Martinoli y el 'Doctor' empezaron a transmitir sus narraciones -sin imagen- por medio de su canal de YouTube, Farsantes con Gloria.

Esto huele al regreso de PiteraCup.😎 pic.twitter.com/JUmx9rrRHH — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) April 14, 2026

Con la química habitual que tienen ambos, varios aficionados comenzaron a dejar la narración de Martinoli y García, y poner en silencio la transmisión de TUDN. El fenómeno escaló al grado de que incluso sacaron playeras para vender con la imagen de PiteraCup y de Farsantes con Gloria; ahora, parece que todo "revivirá" luego de la compra de los derechos de transmisión por parte de Netflix.

¿Vendrán problemas legales?

De momento, solo fue el comentario de Martinoli en redes lo que adelantó el posible regreso de las transmisiones por YouTube. No obstante, el narrador deberá ser cuidadoso, ya que el año pasado también intentó su experimento con el Mundial de Clubes, al cual nombraron Talacha Cup. Sin embargo solo transmitieron un juego y aunque nunca se confirmó la razón, se supuso que fue porque la FIFA los restringió.