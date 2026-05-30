Toluca vs Tigres ¿Cuándo y dónde ver la Final de la Concachampions?

Se define al nuevo campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf en el Nemesio Diez; Toluca recibe a los Tigres para conocer el equipo se proclame como el mejor del área después de unas semanas de espera.

¿Cómo llegan?

El conjunto dirigido por el Turco Mohamed apostó todo este semestre por la Liga de Campeones de la CONCACAF y ya está en la gran final luego de golear 4-0 (5-2 global) a Los Angeles FC en la vuelta de las semifinales y ahora está en la busca de su tercer título internacional.

Turco Mohamed llegando al Estadio Nemesio Diez | Imago7

Apenas iniciado el complemento, el Nemesio Diez explotó. Helinho recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penal. El propio brasileño tomó el balón y cobró con autoridad, engañando a Lloris para empatar el global 2-2, tras el 1-2 en la Ida.

Tras un robo de balón, Everardo López sacó un auténtico misil que dejó congelado a Lloris y puso el 2-0 que inclinaba completamente la eliminatoria. Sin embargo, con un LAFC completamente agotado, apareció Paulinho con un doblete en el cierre para sentenciar la goleada y desatar la locura en el infierno.

Jugadores de Toluca en celebración ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT

Por su parte, Tigres selló su pase a la Final tras imponerse 1-0 a Nashville en la Vuelta de las semifinales, disputada en el Estadio Universitario, para un marcador global de 2-0. El conjunto felino hizo valer la ventaja obtenida en la ida y manejó el partido con inteligencia ante su gente.

El equipo dirigido por Guido Pizarro llegaba con la mínima ventaja tras el duelo en territorio estadounidense, consciente de que un gol podía encaminar la eliminatoria. Del otro lado, Nashville estaba obligado a arriesgar desde los primeros minutos en busca del empate global.

Tigres vs Nashville | IMAGO7

Para la segunda mitad, el cuadro felino ajustó piezas y comenzó a encontrar espacios. Fue hasta el minuto 67 cuando Juan Brunetta apareció dentro del área para definir con precisión y marcar el 1-0 en el partido, ampliando la ventaja global y prácticamente sentenciando la eliminatoria.

¿A qué hora ver?

En una reedición de la Final del Apertura 2025, Toluca y Tigres volverán a verse las caras en busca de conquistar un nuevo título internacional y de paso, asegurar su clasificación a la Copa Intercontinental de la FIFA y lo podrás ver este 30 de mayo a las 18:00hrs, tiempo del centro de México, a través de FOX y FOX One.

Fecha: 30 de mayo

Hora: 18:00

Estadio: Nemesio Diez