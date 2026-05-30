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Empelotados

¡Puro crack en el llano! Marco Fabián y Douglas Costas vs Miguel Layún y Luis Fuentes en el TST

Miguel Layún y Marco Fabián l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 23:12 - 29 mayo 2026
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El talento se unió en Estados Unidos en el torneo por el millón de dólares

Boca Dallas y Club América se enfrentaron en un duelo donde la atención estuvo puesta en varias figuras que dejaron huella tanto en sus selecciones nacionales como en sus respectivos clubes y tres de ellos mexicanos.

¿Jugadores se enfrentaron en este partido?

Por el conjunto de Boca Dallas destacó la presencia de Marco Fabián, uno de los futbolistas mexicanos más importantes de la década pasada. El exjugador de Chivas representó a México en el Mundial de 2018 y tuvo un paso por Europa con el Eintracht Frankfurt, donde conquistó la Copa de Alemania antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos del futbol mexicano.

Junto a él apareció Douglas Costa, futbolista brasileño que brilló en algunos de los clubes más importantes del planeta. El extremo sudamericano vistió las camisetas de Bayern Múnich y Juventus, conquistando múltiples títulos nacionales e internacionales, además de representar a Brasil en competencias de máximo nivel.

Douglas Costa l X:wijors

Del lado del Club América, Miguel Layún volvió a ponerse los botines para defender los colores azulcremas. El veracruzano fue uno de los referentes de la Selección Mexicana durante más de una década, disputando dos Copas del Mundo y construyendo una carrera destacada en Europa con equipos como Porto, Sevilla y Villarreal.

Otro de los nombres que llamó la atención fue el de Luis Fuentes. El defensor se convirtió en una pieza importante del América durante varios años y fue protagonista en una de las etapas más exitosas del club, aportando experiencia y liderazgo dentro y fuera del terreno de juego.

Douglas Costa y Luis Fuente l CAPTURA

¿Cómo quedó el partido?

Con tantas figuras sobre la cancha, el partido prometía emociones desde el silbatazo inicial. Sin embargo, Boca Dallas mostró mayor contundencia y aprovechó mejor las oportunidades generadas durante el encuentro, inclinando rápidamente la balanza a su favor.

La combinación de experiencia, talento y entendimiento entre jugadores que alguna vez brillaron en los máximos escenarios permitió a Boca Dallas controlar el ritmo del partido y construir una ventaja que terminó siendo definitiva. América intentó reaccionar, pero nunca encontró la manera de frenar a su rival.

Boca Dallas l X:desimpedidos_ec

Al final, el marcador favoreció 4-0 a Boca Dallas, todo esto dentro de la ronda de 32 del The Soccer Tournament (TST) ofreció un encuentro cargado de nombres que durante años fueron protagonistas en los escenarios más importantes del futbol internacional. 

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