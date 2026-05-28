Los jugadores a seguir de Atlante en su regreso a Liga MX

Atlante está de regreso en la Liga MX; luego de concretar la adquisición de la franquicia de Mazatlán, los Potros de Hierro volverán al máximo circuito con un proyecto que mezcla juventud, futbolistas con experiencia en primera división y varios jugadores que buscan recuperar protagonismo en el futbol mexicano.

Federico Vilar había sido el entrenador de Gudiño | ATLANTE

Aunque el conjunto azulgrana contará con una de las plantillas menos valiosas de la Liga MX, rondando los 10 millones de dólares según cifras de Transfermarkt, sí tendrá elementos interesantes a seguir durante el Apertura 2026. Nombres como Luis Puente, Eugenio Pizzuto, Illian Hernández y Luis Olivas llegan como algunos de los futbolistas con mayor expectativa dentro del plantel.

Illian Hernández busca reencontrarse con su mejor versión

Formado en Pachuca, Illian Hernández fue considerado durante varios años como uno de los delanteros con mayor proyección dentro de la cantera hidalguense. Su crecimiento lo llevó incluso a reforzar al América, club con el que formó parte del plantel que consiguió dos de los tres títulos recientes de las Águilas.

Sin embargo, nunca logró consolidarse como titular y terminó regresando a Pachuca tras no hacerse válida su compra definitiva. Durante su última etapa con los Tuzos apenas disputó seis encuentros y registró una asistencia, por lo que ahora buscará recuperar regularidad y confianza con Atlante.

¡Se va! Illian Hernández regresa a Pachuca tras terminar su préstamo con América | MEXSPORT

Luis Puente, el delantero que quiere recuperar protagonismo

Otro de los futbolistas que más llaman la atención es Luis Puente. El atacante surgido de Chivas llegó a ser considerado una de las grandes joyas ofensivas del Guadalajara gracias a sus actuaciones en fuerzas básicas, aunque con el paso del tiempo perdió protagonismo dentro del club rojiblanco.

Tras un breve paso por Pachuca, donde participó con la Sub-21, encontró continuidad en Atlante. En la última temporada de Liga de Expansión disputó 14 partidos y marcó nueve goles, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo y en una de las piezas que podrían destacar ahora en Liga MX.

Luis Fernando Puente celebrando un gol

Eugenio Pizzuto quiere relanzar su carrera

Eugenio Pizzuto también aparece como uno de los nombres más interesantes del proyecto azulgrana. El mediocampista fue considerado hace algunos años como uno de los mayores prospectos del futbol mexicano tras conquistar el subcampeonato del mundo Sub-17 y ganar el Balón de Bronce en dicho torneo.

Además, tuvo experiencia en Europa con el Olympique de Lyon de Francia, aunque las lesiones frenaron parte de su crecimiento. Con Atlante disputó siete partidos y ahora, bajo el respaldo de Miguel Herrera, intentará recuperar el nivel que alguna vez lo colocó como una de las grandes promesas del país.

Eduardo García y Eugenio Pizzuto en conferencia de prensa | IMAGO7

Luis Olivas aporta experiencia en defensa

En la zona defensiva destaca Luis Olivas, quien actualmente es uno de los jugadores más valiosos del plantel. El zaguero surgido de Chivas ya sabe lo que es jugar en el máximo circuito y llega como una pieza importante para aportar experiencia y solidez en el regreso de Atlante a la Liga MX.

Aunque apenas disputó cinco partidos con los Potros recientemente, su conocimiento de la categoría y recorrido en Liga MX podrían convertirlo en uno de los líderes defensivos del equipo durante el Apertura 2026.