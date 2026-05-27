Atlante confirma su participación en un torneo internacional

El regreso del Atlante a la élite futbolística en México no se limita a la Liga MX, sino que el equipo también tendrá participación internacional. El equipo confirmó que tras el mundial tendrá su primer torneo fuera de México desde la temporada 2009-10.

Este martes, la Leagues Cup confirmó oficialmente la participación de los Potros de Hierro en la edición de 2026, marcando así el retorno del conjunto azulgrana a una competencia fuera de México después de más de una década de ausencia.

Escudo del Atlante en la Liga de Expansión | MEXSPORT

A través de sus plataformas digitales, tanto el torneo binacional que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS, como el propio equipo, anunciaron la participación del club azulgrana en la edición de este verano.

La inclusión del conjunto azulgrana en la Leagues Cup está directamente relacionada con su reincorporación a la primera división del futbol mexicano a partir del torneo Apertura 2026. El club ocupará la plaza que anteriormente pertenecía a Mazatlán, situación que le permitirá competir nuevamente en todos los certámenes vinculados a la máxima categoría del futbol nacional.

Atlante participará en la Leagues Cup de este 2026 | x @Atlante

Atlante volverá a competir internacionalmente después de 17 años

La participación del Atlante en la Leagues Cup 2026 tendrá un significado especial para la institución, ya que representará su primera aparición en un torneo internacional desde el Mundial de Clubes de 2009.

En aquella ocasión, el conjunto azulgrana representó a la Concacaf tras conquistar la Liga de Campeones de la región. Desde entonces, el club había permanecido alejado de competencias internacionales, principalmente debido a su estancia en categorías inferiores del futbol mexicano.

EL último torneo internacional de Atlante fue el Mundial de Clubes donde enfrentó a Barcelona | MEXSPORT

Ahora, con su regreso a la Liga MX confirmado, los Potros de Hierro tendrán la oportunidad de enfrentar nuevamente a equipos de México, Estados Unidos y Canadá dentro de un torneo que ha ganado relevancia en los últimos años por la participación conjunta de clubes de la MLS y la liga mexicana.

En dicho torneo, el conjunto azulgrana se medirá al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, al Real Salt Lake y el Minnesota United buscando hacer historia y pasar a la Fase Final del certamen.