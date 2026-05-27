Turco Mohamed, la pieza clave para que Raúl Jiménez llegara al Atlético de Madrid

Sin el Turco, no hay fichaje. Raúl Jiménez se alista para lo que apunta a ser, su mejor desempeño en la Copa del Mundo. El futbolista mexicano llega tras ser una de las figuras del Fulham y, aunque en su pasado por Europa vivió momentos complicados, nada hubiera podido pasar sin la ayuda de Antonio Mohamed.

El Lobo de Tepeji dejó al América tras la Copa del Mundo del 2014 fichando con uno de los mejores equipos de LaLiga, el Atlético de Madrid. Este movimiento abrió el camino para su aventura en el futbol europeo que incluyó momentos con Benfica, Wolverhampton y ahora el Fulham.

Raúl Jiménez dejó al América a finales del 2014 | MEXSPORT

Luego de consolidarse como uno de los atacantes más destacados del conjunto de Coapa, Jiménez comenzó a llamar la atención de equipos del extranjero gracias a sus actuaciones en la Liga MX y en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Durante su etapa con las Águilas disputó 103 partidos oficiales, en los que registró 38 goles y 17 asistencias, números que despertaron el interés de clubes europeos.

El delantero mexicano terminó dando el salto a España para incorporarse al Atlético de Madrid, institución dirigida por Diego Simeone, conocido como uno de los entrenadores más competitivos del futbol europeo.

Raúl Jiménez dio el salto a Europa fichando con Atlético de Madrid | MEXSPORT

El papel clave de Antonio Mohamed

A más de una década de que se haya llevado aquel movimiento, Antonio 'Turco' Mohamed reveló detalles sobre una conversación que sostuvo con Diego Simeone y que terminó siendo decisiva para que los colchoneros decidieran contratar al mexicano.

De acuerdo con el estratega argentino, él mismo habló con el “Cholo” para recomendarle observar a Raúl Jiménez en uno de los partidos del América. Mohamed, quien llegó a las Águilas a inicios del 2014 y convivió con el jugador durante dos temporadas, aseguró que consideraba a Jiménez un futbolista muy completo y capaz de dar el salto al futbol europeo.

“Le dije ‘mira al chico que tenemos de 9, es muy completo, no sé si todavía está’ y me dijo que lo estaba siguiendo”, relató Mohamed sobre la charla que sostuvo con Simeone. “Le pedí que lo viera contra Puebla porque era una semana espectacular… ganamos 4-1 con tres goles de Raúl. Al lunes se lo llevaron”, contó Mohamed tiempo después.

Antonio Mohamed pensativo tras la derrota del Toluca | MEXSP

La estancia de Raúl Jiménez en el Atlético de Madrid fue corta, ya que permaneció una temporada en el equipo español. Durante ese periodo disputó 28 partidos oficiales y anotó un gol.