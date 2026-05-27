BTS en Palacio Nacional: fecha de estreno de su video sobre la visita con Claudia Sheinbaum

La fiebre por BTS en México está lejos de terminar. Aunque la agrupación surcoreana ya continuó con su gira internacional, miles de fans mexicanos volverán a emocionarse con el próximo estreno de un video especial grabado durante la visita del grupo a Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes sociales oficiales, el famoso septeto anunció que este 27 de mayo lanzará material inédito con escenas detrás de cámaras de su experiencia en México, incluyendo imágenes exclusivas de su paso por la sede presidencial y del emotivo encuentro que tuvieron con integrantes del ARMY en el Zócalo capitalino.

La noticia desató una ola de emoción entre los seguidores mexicanos, quienes desde hace días mantenían la esperanza de volver a ver momentos especiales de la histórica visita de BTS al país.

El pasado 6 de mayo, BTS visitó Palacio Nacional como parte de sus actividades en la Ciudad de México / Especial

¿A qué hora se estrena el video de BTS?

De acuerdo con el anuncio publicado por la agrupación, el estreno oficial se realizará este 27 de mayo a través de sus canales oficiales y plataformas digitales. Para México, el video podrá verse a partir de las 5:00 de la mañana, horario del centro del país.

Hasta ahora no se ha revelado la duración del material ni todos los detalles del contenido, pero se espera que incluya imágenes nunca antes vistas del recorrido de los integrantes dentro de Palacio Nacional, así como su convivencia con fans mexicanos.

La expectativa es enorme, especialmente porque el encuentro generó una auténtica locura entre las ARMY que se reunieron desde horas antes en la plancha del Zócalo para intentar ver a sus ídolos.

Este 27 de mayo se lanzará el material inédito con escenas detrás de cámaras de su experiencia en México / IG: @bts.bighitofficial

Así fue la visita de BTS a Palacio Nacional

El pasado 6 de mayo, BTS visitó Palacio Nacional como parte de sus actividades en la Ciudad de México previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. Desde temprana hora, cientos de fans comenzaron a congregarse en el Zócalo capitalino con la esperanza de ver aunque fuera unos segundos a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

El momento finalmente ocurrió cerca de las 17:07 horas, cuando los integrantes aparecieron desde uno de los balcones para saludar a sus seguidores junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hola México, somos BTS. Muchas gracias, no podemos esperar para el concierto de mañana. Gracias a todos, te amo, te quiero, muchas gracias”, expresó Kim Namjoon.

La visita de BTS en México causó gran revuelo entre sus seguidoras / IG: @bts.bighitofficial

Por su parte, Kim Tae-hyung también intentó comunicarse en español con los fans mexicanos:

“Hola, no hablo muy bien español, pero intentaré. ¿Nos extrañaron? Nosotros extrañamos muchísimo más a México. La energía aquí es increíble, muchas gracias por querernos tanto. Nos vemos la próxima vez, adiós”.

BTS volvió a México tras nueve años

La visita del grupo surcoreano representó uno de los momentos más importantes para el fandom mexicano, ya que BTS regresó al país nueve años después de su última presentación y casi cuatro años después de concluir su servicio militar.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook continúan de gira con gran éxito / IG: @bts.bighitofficial

Como parte de su gira ARIRANG, la agrupación ofreció tres conciertos en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, donde reunieron a miles de personas provenientes de distintas partes del país y del extranjero.