BTS colapsa Circuito Interior por concierto en el Estadio GNP

La fiebre por BTS volvió a desatar locura en la Ciudad de México durante la noche del sábado 9 de mayo, cuando miles de integrantes del ARMY se congregaron en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros para escuchar desde afuera el segundo concierto de la agrupación surcoreana.

La enorme concentración de fans ocasionó severas complicaciones viales sobre Circuito Interior Río Churubusco, donde el tránsito avanzó lentamente debido al arribo constante de personas y a los cortes implementados por autoridades capitalinas.

Miles de fans de BTS se reunieron afuera del Estadio GNP Seguros para escuchar el concierto desde las calles de la CDMX./ X: @BTSxBRAZIL

Elementos de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo especial para controlar el flujo peatonal y vehicular en la zona, luego de que cientos de asistentes ocuparan banquetas, camellones y carriles laterales alrededor del recinto.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a miles de seguidores cantando temas de BTS desde el exterior del estadio, mientras lanzaban consignas como “¡Fuera revendedores!”, en protesta por el elevado costo que alcanzaron los boletos en reventa.

Desde meses atrás, fanáticos de la agrupación habían manifestado su inconformidad por los precios excesivos de las entradas, situación que dejó a muchos seguidores sin acceso a los conciertos programados en la capital mexicana.

Las ARMY cerraron Churubusco. Dios. Nunca había visto esto. pic.twitter.com/d5aTDLRXrE — alina ɗuarte (@AlinaDuarte_) May 10, 2026

¿Qué vialidades fueron afectadas por el concierto de BTS?

Las mayores afectaciones se registraron en los alrededores del Estadio GNP Seguros, especialmente sobre Circuito Interior Río Churubusco, aunque las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas como Eje 4 Oriente, Calzada Ignacio Zaragoza, Francisco del Paso y Troncoso, Eje 3 Oriente, Plutarco Elías Calles y Canal Río Churubusco.

De manera extraoficial, en redes sociales se estimó que cerca de 40 mil personas sin boleto acudieron a las afueras del inmueble para seguir el concierto desde la calle y convivir con otros integrantes del ARMY.

Integrantes del ARMY colapsaron Circuito Interior Río Churubusco durante el segundo show de BTS en México./ SSC

Dentro del estadio, uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), con apoyo de la Unidad Canina, mantuvieron filtros de revisión preventiva en accesos, explanadas y pasillos para reforzar la seguridad de los asistentes.

Pese a la gran cantidad de personas reunidas durante las primeras dos fechas de BTS en la CDMX, las autoridades no reportaron personas lesionadas, aunque para el concierto del domingo 10 de mayo se prevé nuevamente una fuerte movilización de fans en la zona.