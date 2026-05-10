Tottenham vs Leeds United: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 36 de la Premier League?

El Tottenham Hotspur se enfrentará al Leeds United en un encuentro correspondiente a la Premier League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 11 de mayo de 2026 a las 13:00 horas en el Tottenham Hotspur Stadium. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Jarred Gillett, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este interesante duelo de la liga inglesa.

El Tottenham Hotspur llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas. Los Spurs vienen de conseguir dos triunfos consecutivos a domicilio: primero vencieron al Wolverhampton Wanderers por 0:1 (25.04.2026) y recientemente derrotaron al Aston Villa por 1:2 (03.05.2026). Anteriormente, igualaron 2:2 con Brighton & Hove Albion (18.04.2026) y sufrieron dos derrotas consecutivas ante Sunderland por 1:0 (12.04.2026) y una contundente caída por 0:3 frente al Nottingham Forest (22.03.2026). Por su parte, el Leeds United muestra un mejor momento con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los de Yorkshire vienen de imponerse al Burnley por 3:1 (01.05.2026), aunque previamente cayeron ante el Chelsea por 1:0 (26.04.2026) en la Copa FA. En la Premier League, empataron 2:2 con el AFC Bournemouth (22.04.2026) y consiguieron victorias importantes ante Wolverhampton Wanderers por 3:0 (18.04.2026) y Manchester United por 1:2 (13.04.2026), demostrando su capacidad para competir contra equipos de mayor jerarquía.

Tottenham Hotspur frustrados por no conseguir la victoria ante el Brighton | AP

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Tottenham Hotspur, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos. En su más reciente duelo, disputado el 4 de octubre de 2025, los Spurs se impusieron por 1:2 en Elland Road. Anteriormente, el 28 de mayo de 2023, Tottenham goleó al Leeds por 1:4 también como visitante. El último encuentro en el Tottenham Hotspur Stadium fue un emocionante 4:3 a favor de los locales el 12 de noviembre de 2022. Completando este dominio, los Spurs vencieron 0:4 en Leeds el 26 de febrero de 2022 y 2:1 como locales el 21 de noviembre de 2021. Esta tendencia muestra una clara superioridad del equipo londinense en los enfrentamientos recientes, habiendo anotado 16 goles en estos cinco partidos frente a los 6 del Leeds.

En el Tottenham Hotspur, Archie Gray se ha convertido en una pieza fundamental del mediocampo. El joven talento, que curiosamente enfrentará a su antiguo club, ha mostrado una madurez impresionante en su primera temporada con los Spurs tras su fichaje desde Leeds. Gray ha destacado por su visión de juego y capacidad para recuperar balones, convirtiéndose en un elemento clave en la transición ofensiva del equipo. Su conocimiento del estilo de juego de Leeds podría ser una ventaja estratégica importante para los locales en este encuentro. Por parte del Leeds United, Anton Stach se ha consolidado como el motor del mediocampo. El internacional alemán ha sido determinante en la recuperación del equipo en las últimas jornadas, aportando equilibrio defensivo y precisión en la distribución del balón. Su capacidad para romper líneas con pases verticales ha sido fundamental para alimentar a los atacantes del Leeds. El duelo en la zona media entre Stach y Gray promete ser uno de los puntos más interesantes del partido, ya que ambos jugadores son vitales en la construcción del juego de sus respectivos equipos.

Tottenham Hotspur, frustrados por no conseguir la victoria ante el Brighton | AP

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER TOTTENHAM VS LEEDS UNITED?