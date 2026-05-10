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Futbol

Florentino Pérez se ausenta de El Clásico en el Camp Nou

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | X: @RealMadrid
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 09:49 - 10 mayo 2026
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El presidente del club merengue no estará presente en la posible coronación del acérrimo rival

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no estará presente este domingo en el palco del Spotify Camp Nou para presenciar en directo el Clásico frente al FC Barcelona. La ausencia del máximo mandatario blanco se produce en un contexto de relaciones institucionales tensas, lo que también ha llevado a la cancelación de la tradicional comida de directivas previa al encuentro.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | AP

En representación del club madrileño acudirá Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales, quien finalmente sí viajará a Barcelona para ocupar un lugar en el palco, a pesar de que su asistencia se había puesto en duda inicialmente.

Por parte del FC Barcelona, la representación estará encabezada por su presidente, Joan Laporta, y el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste. El partido contará también con la presencia de figuras clave del fútbol español como Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Su asistencia es especialmente relevante, ya que el Barça podría proclamarse campeón de Liga y recibir el trofeo esa misma noche.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | Real Madrid

El palco del estadio azulgrana también recibirá a destacadas personalidades del ámbito político. Se espera la asistencia del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Industria, Jordi Hereu; y el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull.

¿CORONACIÓN CULÉ?

La ausencia de Florentino Pérez coincide con la posible coronación de Barcelona como campeón de LaLiga, pues en caso de que Rel Madrid no gane esta tarde en el Camp Nou, automáticamente en Barça será ganador del título.

Camp Nou l X:FCBarcelona_es
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