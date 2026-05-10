Julio César Chávez y ‘Travieso’ Arce reviven su rivalidad en Puebla con una causa benéfica

Dos leyendas del boxeo mexicano, Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce, se volvieron a ver las caras sobre el cuadrilátero en una emocionante pelea de exhibición celebrada en el marco de la Feria de Puebla. Ante miles de aficionados, los excampeones mundiales demostraron que su espíritu competitivo sigue intacto.

El evento, que tuvo lugar en el Gimnasio Miguel Hidalgo, no solo buscaba entretener al público, sino también apoyar una noble causa. Los fondos recaudados se destinarán a la construcción de un Centro de Atención contra las Adicciones en el estado de Puebla, un proyecto impulsado por el propio Chávez.

Julio César Chávez con su hijo Julio César Chávez Jr | MEXSPORT

Un combate intenso de principio a fin

A pesar de ser una exhibición pactada a solo tres asaltos, el combate no careció de intensidad. Desde el primer campanazo, el ‘Travieso’ Arce adoptó una postura agresiva, lanzando combinaciones rápidas para presionar a la leyenda del boxeo.

Sin embargo, Julio César Chávez no tardó en responder. Para el segundo episodio, el 'Gran Campeón Mexicano' ajustó su estrategia y comenzó a acorralar a Arce contra las cuerdas, desatando la euforia del público que coreaba su nombre.

Julio César Chávez y Fernando Arce durante el evento en Puebla | X: @armentapuebla_

El tercer y último round fue un auténtico festín de golpes. Ambos pugilistas se enfrascaron en un intercambio frenético que puso de pie a los asistentes. La intensidad fue tal que, incluso después de sonar la campana final, continuaron lanzando puñetazos por unos segundos más.

Al tratarse de un encuentro benéfico, no hubo un vencedor oficial. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, subió al ring para declarar a ambos como ganadores, reconociendo su entrega y compromiso con la causa.

¿Cómo es la rivalidad entre Julio César y el 'Travieso' Arce?

Esta no es la primera vez que Chávez y Arce se enfrentan en una exhibición. Su historial comenzó en 2019 en Tijuana y continuó con otros dos combates en 2020, todos caracterizados por el estilo ofensivo de ambos, a pesar de no tener una decisión oficial.

Julio César Chávez l MEXSPORT

Durante la presentación del evento, Julio César Chávez explicó que su principal motivación para volver a calzarse los guantes es enviar un mensaje contundente a la juventud sobre los peligros de las adicciones.

"Si con esta pelea podemos ayudar a salvar vidas y darle otra oportunidad a muchas personas, entonces vale la pena regresar al ring", afirmó Chávez.

Por su parte, el ‘Travieso’ Arce, aunque mostró su profundo respeto y admiración por Chávez, dejó claro que su intención era dar un gran espectáculo y buscar la victoria sobre el ring, manteniendo viva la llama de su rivalidad deportiva.

¡Qué momento! 🥊🔥



Julio César Chávez mostró grandes movimientos de cabeza para evadir los golpes de “El Travieso” Arce, en una acción que levantó a la afición del asiento. 👀🇲🇽#BoxAzteca pic.twitter.com/RN1ZnM7q2a — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 10, 2026