¡Oficial! Mayweather vs Pacquiao tiene sede y fecha para pelea en 2026

La revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao tiene sede y fecha para realizarse en 2026; desde hace meses el combate entre los dos históricos del pugilismo se encontraba prácticamente pactado; sin embargo, hubo algunas modificaciones para que ahora sea oficial la pelea estelarizada por Netflix.

Ring Magazine confirmó en las últimas horas que se llegaron a los términos para que se haga realidad el próximo 25 de septiembre desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, resaltando a Jas Mathur, CEO del filipino, como principal fuente.

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao en 2015 | AP

Oficializan Mayweather vs Pacquiao 2

“ÚLTIMA HORA: Floyd Mayweather y Manny Pacquiao han acordado los términos de un acuerdo modificado para una pelea profesional en Netflix que se planea para el 25 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, según informa Jas Mathur, CEO de Manny Pacquiao Promotions, a The Ring’s @MikeCoppinger”, describe el posteo en X de Ring Magazine.

Cabe mencionar que, el anuncio de Mayweather-Pacquiao 2 se realizó en febrero como un combate profesional que se celebraría en The Sphere de Las Vegas y sería transmitido globalmente por Netflix. El evento fue concebido como una fusión histórica de "deporte y entretenimiento", aprovechando la avanzada tecnología del recinto.

Pacquiao y Mayweather, entre las luces del ring | ESPECIAL

¿Por qué tardó la oficialización?

Jas Mathur, CEO de Manny Pacquiao Promotions, declaró recientemente para Boxingscene.com que Mayweather ha violado acuerdos ya firmados. El boxeador habría anunciado que el combate, que debería celebrarse en The Sphere de Las Vegas, será una exhibición. Mathur aclaró que Money ya ha recibido pagos anticipados según los acuerdos para la revancha con Pacquiao, que está anunciada como un combate oficial.

."Nunca se habló de un combate de exhibición. Cualquiera puede decir lo que quiera. Floyd puede construir su propia versión meses después, pero basándonos en los contratos firmados, esto es un combate real", enfatizó Mathur.

Pacquiao y Mayweather en la presentación de su combate en 2015 | AP

Pacquiao lució bien en su empate, tras 12 asaltos intensos, con el entonces campeón de peso wélter del WBC, Mario Barrios en su última pelea, por lo que el filipino se lo ha estado tomando con el mayor profesionalismo.