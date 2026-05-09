Las lesiones, el gran problema de América durante todo el Clausura 2026, ¿cuántos jugadores han caído?

El Clausura 2026 fue un torneo de múltiples complicaciones para el América en todos los sentidos.Sin embargo, uno que persisitió durante todo el semestre y le dificultó el trabajo a André Jardine fue el tema de las lesiones. El conjunto azulcrema, tanto en Liga MX como en la CONCACAF Champions Cup perdió futbolistas importantes en distintas etapas del campeonato y nunca pudo tener plantel completo.

Desde las primeras jornadas, el estratega brasileño, André Jardine, sufrió para mantener una alineación estable. Entre ausencias prolongadas y recaídas musculares, el estratega brasileño tuvo que modificar constantemente sus cuadros titulares. Incluso, América no ha logrado repetir una sola alineación inicial durante todo el Clausura 2026.

América ha sufrido con las lesiones | MEXSPORT

Durante el semestre fueron 12 jugadores los que se perdieron al menos un partido por lesión. Algunas bajas fueron menores y otras terminaron por dejar fuera a futbolistas clave durante varios meses. Las afectaciones llegaron en todas las líneas del campo y golpearon tanto a referentes del plantel como a jóvenes que habían comenzado a consolidarse.

Una de las lesiones más delicadas fue la de Luis Ángel Malagón. El guardameta sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante el duelo frente a Philadelphia Union en la CONCACAFChampions Cup. La lesión lo dejó fuera desde marzo y el tiempo estimado de recuperación es de entre nueve y 12 meses. La situación también provocó que el arquero quedara descartado para disputar la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana.

Luis Ángel Malagón lesionado | MEXSPORT

Otro golpe importante para el cuadro azulcrema fue la baja de Víctor Dávila. El atacante sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el encuentro ante Juárez a principios de marzo. El delantero chileno estará fuera entre seis y nueve meses, situación que redujo las variantes ofensivas del equipo en la parte decisiva del torneo.

El caso de Henry Martín también reflejó las complicaciones físicas que ha vivido el plantel azulcrema. El capitán del América arrastró problemas musculares desde los torneos posteriores al tricampeonato y en el Clausura 2026 apenas pudo disputar cinco encuentros. El delantero marcó únicamente un gol, después de 350 días sin anotar; dicho tanto fue en el partdo de Ida de los Cuartos de Final de este Clausura 2026 ante Pumas. El propio atacante explicó anteriormente que sus constantes recaídas derivaron de la falta de un músculo en el isquiotibial izquierdo, además del desprendimiento de un tendón de la rodilla.

Henry Martín tuvo múltiples recaídas | IMAGO7

Las lesiones también afectaron a futbolistas que habían tenido actividad constante durante el campeonato. José Raúl Zúñiga sufrió una fractura de clavícula izquierda tras un choque con Rodolfo Cota en un entrenamiento previo al arranque de la Liguilla. El colombiano había participado en 15 encuentros del torneo y representaba una alternativa ofensiva para Jardine. Por su parte, Alejandro Zendejas inició el semestre fuera de actividad debido a molestias musculares que lo alejaron siete jornadas de las canchas.

En otros sectores del campo también aparecieron ausencias relevantes. Isaías Violante se perdió cinco partidos debido a una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Mientras tanto, Dagoberto Espinoza continuó en proceso de recuperación tras la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en 2025 durante un encuentro ante Monterrey. El canterano apenas volvió a tener actividad con categorías inferiores semanas atrás.

Violante también sufrió una lesión| IMAGO7

La defensa azulcrema también quedó afectada durante la esta Liguilla. Sebastián Cáceres sufrió una fractura del arco cigomático derecho y un trauma ocular tras un choque de cabezas en la Ida de los Cuartos de Final ante Pumas. El central uruguayo había sido uno de los elementos más constantes del equipo durante el torneo. En ese mismo partido, Cristian Borja presentó una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha después de un contacto accidental dentro del área, situación que lo dejó fuera por varias semanas y prácticamente sin posibilidades de volver en la esta Fase Final.

Sebastián Cáceres lesionado en Liguilla | IMAGO7