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¿Por qué el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo en México? Esta es la historia detrás de la fecha

El 10 de mayo es una de las fechas más importantes para millones de familias mexicanas. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:58 - 08 mayo 2026
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Cada año millones de familias mexicanas festejan a las mamás el 10 de mayo, pero pocos conocen el origen de esta tradición

El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes en México y cada 10 de mayo las escuelas, restaurantes y hogares se llenan de flores, regalos, serenatas y reuniones familiares. Sin embargo, muchas personas todavía se preguntan por qué esta fecha quedó marcada oficialmente en el calendario mexicano.

La historia se remonta a 1922, cuando el periodista Rafael Alducin, fundador del periódico Excélsior, impulsó una campaña nacional para dedicar un día especial a reconocer la labor de las madres en el país.

La propuesta rápidamente ganó apoyo de distintos sectores sociales, además del respaldo de autoridades y de la Iglesia católica, que ya consideraba mayo como un mes dedicado a la Virgen María.

El Día de las Madres en México comenzó a celebrarse oficialmente en 1922 y desde entonces cada 10 de mayo se convirtió en una de las fechas más importantes del país. / iStock

¿Por qué se eligió el 10 de mayo?

La elección de la fecha no fue casual. En aquella época, el día 10 era cuando muchas personas recibían su salario, lo que facilitaba la compra de regalos o la organización de celebraciones familiares.

Además, mayo ya tenía un significado importante dentro de las tradiciones religiosas mexicanas, por lo que la combinación ayudó a que la festividad se popularizara rápidamente en todo el país.

A diferencia de otros lugares del mundo, en México el Día de las Madres siempre se celebra el mismo día, sin importar si cae entre semana o en fin de semana.

Por ejemplo, en Estados Unidos la celebración ocurre el segundo domingo de mayo, por lo que cambia de fecha cada año.

La tradición del Día de las Madres en México tiene raíces religiosas, sociales e históricas. / iStock

Una tradición que sigue más viva que nunca

Más de un siglo después, el 10 de mayo sigue siendo una de las fechas con mayor movimiento comercial y emocional en México. Restaurantes llenos, festivales escolares, mariachis y flores forman parte de una tradición que millones de familias mantienen viva año con año.

Aunque las formas de festejar han cambiado con el tiempo, el objetivo continúa siendo el mismo: reconocer el papel de las madres dentro de las familias mexicanas.

El 10 de mayo sigue siendo una de las fechas con mayor movimiento comercial y emocional en México. / iStock
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