“Le falta bagaje”: Piojo Herrera señala inexperiencia de Efraín Juárez en Liguilla

El empate a tres tantos que le sacaron en los últimos minutos a Pumas en la Ida de los Cuartos de Final ha provocado las críticas hacia Efraín Juárez, un partido en el que prácticamente tenía la serie asegurada rumbo a Semifinales.

Uno de los detractores ha sido Miguel ‘Piojo’ Herrera quien resalta que la inexperiencia fue la que le pasó factura al entrenador del Club Universidad, todo esto durante una entrevista que dio para FOX Sports, previo a tomar las riendas del Atlante.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

¿Qué dijo Miguel Herrera?

“Lo vimos un poco con Efraín, ¿no? Le faltó un poquito de ese bagaje, de experiencia, de jugar liguillas. Para mi gusto, algunas decisiones que tomó en el partido él mismo después las analizará y verá si fueron correctas o no, pero creo que esa experiencia de jugar Liguillas te da otra perspectiva”, sin recalcar las incidencias en específico.

Efraín Juárez durante el duelo entre Atlético de San Luis y Pumas I IMAGO7

Miguel Herrera dio a conocer su punto de vista sobre la serie entre los Pumas y América: “El más parejo es América-Pumas, lo sabíamos. A pesar de que Pumas fue el mejor equipo del torneo, me da mucho gusto la reacción de América.”

El entrenador del Atlante ve a un cuadro Azulcrema fortalecido para el juego en CU: “A pesar de ser un equipo plagado de ausencias y jugadores de relevo, levantaron la mano y regresaron con mucho peligro”.

América ha sufrido con las lesiones | MEXSPORT

¿Quién es el DT con mayor experiencia?

Asimismo puso la contraparte dentro de la actual Liguilla en donde pone a Antonio Mohamed y André Jardine como los entrenadores con la experiencia necesaria en sus respectivas series dentro del Clausura 2026.

“Turco y Jardine son de los técnicos con más experiencia en estas instancias. Guido no las ha jugado como técnico, pero ha vivido muchas Liguillas en México. Y Cocca también sabe jugarlas, también ha ganado”, mencionó.