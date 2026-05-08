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Futbol

Cruz Azul, el nuevo favorito para conquistar el Clausura 2026 según Statiskicks

Christian Ebere, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 10:04 - 08 mayo 2026
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Las simulaciones de Statiskicks colocan a La Máquina con la mayor probabilidad de ser campeón del Clausura 2026

Las semifinales del Clausura 2026 comienzan a perfilarse y, tras los resultados de los partidos de ida en los cuartos de final, Cruz Azul tomó la delantera como el principal candidato al título de la Liga MX.

De acuerdo con las más recientes simulaciones realizadas por Statiskicks, La Máquina encabeza las probabilidades de ser campeón con un 24.55%, convirtiéndose en el equipo mejor posicionado rumbo a la recta final del torneo.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT
Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

El conjunto celeste logró dar un paso importante en la serie de cuartos de final y eso se vio reflejado de inmediato en las proyecciones del modelo estadístico, que contempla los marcadores de ida para calcular las opciones reales de cada club en la lucha por el campeonato.

Probabilidades de campeonato (Statiskicks)

Detrás de Cruz Azul aparecen Pumas con 21.89% y Tigres con 21.64%, en una carrera muy cerrada entre los equipos que siguen con vida en la Liguilla.

Más abajo se encuentra Pachuca con 19.37%, mientras que América aparece con apenas 7.13%, alejándose de los principales favoritos pese a mantenerse en competencia.

Los Diablos apenas cuentan con un 1.57% de probabilidad de levantar el título, siendo el club peor posicionado en las simulaciones tras los encuentros de ida.

Equipo de Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

Así quedan las probabilidades de campeón del Clausura 2026 según Statiskicks:

  • Cruz Azul — 24.55%

  • Pumas — 21.89%

  • Tigres — 21.64%

  • Pachuca — 19.37%

  • América — 7.13%

  • Chivas — 2.11%

  • Atlas — 1.74%

  • Toluca — 1.57%

Con la vuelta de los cuartos de final aún por disputarse, las probabilidades pueden cambiar nuevamente, aunque por ahora Cruz Azul aparece como el rival a vencer en la pelea por el título.

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