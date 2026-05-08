Canvas sufre hackeo; identifican al responsable, quien lanza amenazas contra los estudiantes

Un nuevo ciberataque masivo encendió las alarmas en universidades de todo el mundo luego de que la plataforma educativa Canvas, utilizada por miles de instituciones académicas internacionales, fuera hackeada por el grupo ShinyHunters, una organización criminal dedicada a la extorsión digital y robo de datos.

El ataque afectó a casi 9 mil universidades y comprometería la información de más de 200 millones de usuarios, entre estudiantes, profesores y personal administrativo. Entre las instituciones que ya activaron protocolos de emergencia se encuentran universidades de alto prestigio como Harvard y Stanford, en Estados Unidos.

Un nuevo ciberataque masivo encendió las alarmas en universidades de todo el mundo / Magnific

La plataforma Canvas, desarrollada por la empresa Instructure, es uno de los sistemas de gestión educativa más utilizados a nivel mundial, especialmente para tareas, evaluaciones, exámenes y comunicación académica. Sin embargo, durante las últimas horas miles de estudiantes reportaron problemas para ingresar al sistema y encontraron mensajes directamente enviados por los hackers responsables del ataque.

ShinyHunters se adjudica el hackeo

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el grupo ShinyHunters apareció públicamente como responsable del ataque y aseguró que vulneró nuevamente los servidores de Instructure, empresa matriz de Canvas.

Los estudiantes que intentaron ingresar a la plataforma encontraron mensajes en los que los ciberdelincuentes advertían que habían logrado acceder a los sistemas internos y que las autoridades de la empresa ignoraron previamente sus advertencias.

“En lugar de ponerse en contacto con nosotros para resolverlo, nos ignoraron e hicieron algunos ‘parches de seguridad’”, escribieron los hackers en un mensaje difundido en redes sociales.

El grupo también lanzó una amenaza directa a las universidades afectadas y dejó claro que utilizarán la información robada como mecanismo de presión económica.

“Si alguno de los centros incluidos en la lista afectada está interesado en evitar la publicación de sus datos, consulte con una firma de asesoría en ciberseguridad y contáctenos en privado... para negociar un acuerdo”.

El ataque afectó a casi 9 mil universidades y comprometería la información de más de 200 millones de usuarios / Magnific

Universidades como Harvard y Stanford entran en alerta

Tras el ataque, distintas universidades comenzaron a emitir comunicados internos para informar sobre posibles fallas y riesgos de seguridad relacionados con la plataforma Canvas. La Universidad de Stanford confirmó que el sistema dejó de estar disponible temporalmente debido a un problema relacionado directamente con el proveedor del servicio.

Además, señalaron que Instructure había reconocido recientemente una vulnerabilidad nacional relacionada con seguridad informática, aunque afirmaron que el incidente inicial había sido contenido.

Sin embargo, el nuevo ataque dejó nuevamente fuera de servicio a la plataforma y ahora el temor principal es la posible filtración de datos sensibles de millones de usuarios alrededor del mundo.

Los estudiantes y profesores no pudieron ingresar a la plataforma con sus claves / Magnific

Hackers amenazan con publicar información robada

Los primeros reportes indican que el ataque no solo bloqueó el acceso al sistema, sino que también permitió el robo de enormes cantidades de información privada perteneciente a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios.

ShinyHunters aseguró que publicará los datos obtenidos si las instituciones afectadas no se comunican antes del próximo 12 de mayo.

“Publicaremos todos los datos robados si las instituciones no se ponen en contacto antes del 12 de mayo”, amenazaron.

El mensaje difundido en redes incluía además una lista de escuelas presuntamente afectadas por el hackeo. Hasta el momento, medios estadounidenses reportan al menos 160 instituciones comprometidas solo en Estados Unidos.

Los usuarios recibieron mensajes donde buscan estafarlos a cambio de no revelara sus datos / Magnific

¿Qué datos fueron robados?

Aunque la investigación continúa, la empresa Instructure reconoció que entre los datos comprometidos podrían encontrarse: Nombres completos

Direcciones de correo electrónico

Números de identificación estudiantil

Mensajes privados entre usuarios

Información académica y administrativa

La filtración preocupa especialmente debido a que Canvas es utilizada diariamente para evaluaciones, almacenamiento de documentos, tareas y comunicación entre estudiantes y profesores. Expertos en ciberseguridad advirtieron que la información robada podría utilizarse para fraudes, robo de identidad o nuevas campañas de extorsión digital.

Un nuevo golpe global a la ciberseguridad educativa

El caso volvió a evidenciar la vulnerabilidad de las plataformas educativas y el crecimiento de los ataques cibernéticos dirigidos a instituciones académicas, especialmente desde la pandemia, cuando gran parte de los sistemas escolares migraron a entornos digitales.

ShinyHunters se ha convertido en uno de los grupos de hackers más conocidos del mundo durante los últimos años debido a ataques contra grandes empresas, plataformas digitales y organismos internacionales.