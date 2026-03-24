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Crunchyroll sufre hackeo: filtran datos personales y tarjetas de crédito de usuarios

El ataque habría ocurrido el pasado 12 de marzo / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:40 - 24 marzo 2026
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La plataforma de anime investiga una posible filtración de más de 100 GB de información, incluyendo correos electrónicos y datos de tarjetas de crédito

La popular plataforma de streaming de anime Crunchyroll encendió las alarmas tras reportes de un posible hackeo que habría comprometido información sensible de sus usuarios, incluyendo datos personales y financieros.

De acuerdo con reportes de ciberseguridad, un grupo de hackers habría logrado extraer más de 100 GB de información del sistema de tickets de servicio al cliente, lo que ha generado preocupación entre millones de suscriptores alrededor del mundo.

Crunchyroll encendió las alarmas tras reportes de un posible hackeo y datos comprometidos / Redes Sociales

¿Qué dijo Crunchyroll sobre el supuesto hackeo?

Ante la polémica, la empresa respondió con un comunicado oficial en el que aseguró que la investigación sigue en curso:

"Nuestra investigación está en curso, y continuamos trabajando con los principales expertos en ciberseguridad. En este momento, creemos que la información se limita principalmente a los datos de los boletos de servicio al cliente después de un incidente con un proveedor externo. No hemos identificado evidencias de acceso continuo a los sistemas en relación con estas afirmaciones. Seguimos vigilando de cerca la situación".

Sin embargo, el boletín especializado International Cyber Digest aseguró que los datos filtrados incluirían direcciones IP, correos electrónicos y detalles de tarjetas de crédito, lo que elevaría el nivel de riesgo para los usuarios.

Un grupo de hackers habría logrado extraer más de 100 GB de información / FB: @Crunchyroll

¿Cómo ocurrió la filtración?

Según los primeros reportes, el ataque habría ocurrido el pasado 12 de marzo y estaría relacionado con una vulnerabilidad en un proveedor externo, específicamente en la empresa Telus.

Aunque Crunchyroll no ha confirmado completamente el alcance del incidente, la situación ha puesto en evidencia la importancia de la seguridad en plataformas digitales, especialmente aquellas que manejan información financiera.

La empresa de anime asegura que la invasión a sus datos fue de una compañía externa que contrataron / FB: @Crunchyroll

¿Qué deben hacer los usuarios?

Ante este tipo de situaciones, los expertos recomiendan tomar medidas inmediatas para proteger la información:

  • Cambiar la contraseña de tu cuenta de inmediato

  • Activar la autenticación en dos pasos

  • Revisar los dispositivos con acceso a tu cuenta

  • Monitorear movimientos bancarios en los próximos días

  • Evitar abrir correos sospechosos que aparenten ser de Crunchyroll

La plataforma continúa con sus anuncios, como el estreno de Chainsaw Man / Redes Sociales

Mientras tanto, Crunchyroll sigue en la mira

En medio de la polémica, la plataforma continúa con sus anuncios, como el estreno de Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc en primavera de 2026, aunque la atención ahora está puesta en la seguridad de sus usuarios.

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