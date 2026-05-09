Álvaro Arbeloa quiere "pasar la página" tras el incidente entre Tchouaméni y Valverde

Valdebebas vivió momentos de tensión tras el incidente entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde en un entrenamiento del Real Madrid. Ambos jugadores estuvieron involucrados en una pelea que, pese que terminó con el uruguayo en el hospital, ambos negaron la gravedad de la discusión.

Después de que el galo y el charrúa emitieron un par de comunicados en sus redes sociales, Álvaro Arbeloa, entrenador del cuadro merengue, mencionó en rueda de prensa su orgullo por sus jugadores, y aseguró que es momento de pasar la página tras lo sucedido.

"Tengo que decir dos cosas. Primero, que estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia con la que ha actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado su arrepentimiento, han reconocido su error, asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón. No voy a quemar a los jugadores en una hoguera pública. No se lo merecen, ninguno de los dos", comentó el originario de Salamanca.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

Arbeloa explota ante filtraciones

Pese a que Arbeloa se rindió ante sus jugadores, el estratega ibérico también estalló ante las filtraciones de lo que ocurre en el vestuario del Real Madrid. El exjugador y emblema blanco no acuso a ninguno de los futbolistas, pero sí agregó que hay muchos miembros alrededor del club.

"No estoy acusando a los jugadores ni a nadie, porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del vestuario del Real Madrid y no estoy aquí para acusar a nadie. Yo trato de dar ejemplo, con mis conversaciones privadas quedándose entre los jugadores y yo", agregó.

Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid | MEXSPORT

¿Confirmó la gravedad del incidente entre Tchouaméni y Valverde?

Distintos medios en España aseguran que el encontronazo entre Tchouaméni y Valverde terminó en los golpes; situación que llevó al uruguayo al hospital. Sin embargo, Arbeloa evadió la pregunta y aseguró que en el vestuario merengue hay respeto, tanto de los jugadores entre ellos como de él.

"No voy a permitir que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores, se están diciendo muchas mentiras. Es mentira que una sola vez me hayan faltado el respeto, es absolutamente mentira, como lo es que no jueguen porque tienen problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que es un jugador del Real Madrid. Es totalmente falso", sentenció.