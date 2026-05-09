¿Llega al Mundial 2026? Chiquete revela cuándo vuelve a las canchas con el Cruz Azul

Jesús Orozco Chiquete sigue en rehabilitación, tras esa dura lesión que sufrió durante el partido de Vuelta de las Semifinales en un Tigres vs Cruz Azul, y ahora ha dado indicios de cuándo podría estar listo para volver a las canchas.

En una reciente charla con TUDN el zaguero habló sobre ese momento complicado en el Estadio Universitario de Nuevo León y ahora dio a conocer el momento en que podría volver nuevamente para ayudar al equipo.

"Sí podría regresar en el Apertura 2026, pero dice el doctor que puedo estar antes; me ve muy bien por lo que vengo demostrando". Cabe mencionar, que el jugador tuvo como pronóstico nueve meses de ausencia ante la gravedad de la lesión.

Orozco Chiquete, tras su aparatosa lesión | MEXSPORT

La recuperación de Orozco se mantiene de buena manera, por lo que podrá regresar pronto a las canchas, pero no lo hará en el torneo regular, tendrá que hacerlo solamente hasta la Liguilla, aunque aún se desconoce la ronda en la que lo hará, además de que matemáticamente no han clasificado de manera oficial.

Momentos difíciles

Jesús Orozco Chiquete resaltó el momento difícil vivido tras la lesión y ese tobillo que recibió los severos estragos: “En lo personal me pegó mucho, tanto emocionalmente como familiarmente porque mi ilusión era estar en el Mundial.”

“Cuando abren mi vendaje y lo cortan veo de reojo y veo el hueso; me quedó muy impactada esa imagen en la cabeza de ver cómo estaba el tobillo”, catapultó el exjugador de las Chivas que se afianzaba en Cruz Azul con miras al Mundial 2026.

Jesús Orozco Chiquete | IMAGO7

¿Cómo fue la polémica ante Atlas?

Momento tenso se vivió en las gradas con Jesús Orozco Chiquete y un aficionado durante el juego de Ida de los Cuartos de Final, en el Jalisco, entre el Atlas y Cruz Azul; el jugador de La Máquina quedó evidenciado sobre su actitud.

Durante el momento se puede identificar al jugador que dice: "me pelas…. en esta y en otra vida", con serie de más palabras pero que son omitidas por respeto al público. Por su parte, el aficionado se escucha diciendo: "En las que sean, tranquilícense, es futbol, pinche par de mensos, es futbol, cállese el hocico"

¿Jesús Orozco Chiquete sin Mundial 2026? | IMAGO7