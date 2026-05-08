Cruz Azul manda contundente mensaje previo a enfrentar al Atlas en el Estadio Banorte

La Máquina del Cruz Azul vuelve al Estadio Banorte para encarar la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante el Atlas; el conjunto de Joel Huiqui regresa a casa para sellar su pase a las Semifinales después del 2-3, cardiaco, en la Ida.

Previo al cotejo, los cementeros dejaron un mensaje a través de redes sociales resaltado: “Mañana de Azul” acompañado de una serie de imágenes en las que aparecen Willer Ditta, Rodolfo Rotondi, Gabriel Fernández , etc.

Mañana de AZUL 💙🔵 pic.twitter.com/XAmMVJvjoZ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 8, 2026

¿Cómo fue el juego de Ida?

Cruz Azul se llevó una valiosa victoria de 2-3 ante Atlas. Cuando el primer tiempo agonizaba, Rodolfo Rotondi aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador con el 1-0, silenciando momentáneamente a la afición local.

Jugadores de Cruz Azul en celebración contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

En la segunda mitad, Vargas volvió a lucirse con al menos dos intervenciones de gran nivel. Sin embargo, en la tercera llegada clara, Christian Ebere apareció para ampliar la ventaja tras un descuido defensivo, empujando el balón para el 2-0.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

El golpe dejó aturdido al Atlas, pero el empuje de su gente reanimó al equipo. Alfonso González recortó distancias con un certero remate de cabeza, devolviendo la esperanza a los rojinegros. El impulso se tradujo en el empate poco después, cuando un empujón sobre Rodríguez dentro del área derivó en un penal que Aldo Rocha convirtió con autoridad para el 2-2, desatando la euforia en el Estadio Jalisco.

Cuando parecía que el empate prevalecería, Cruz Azul encontró una nueva oportunidad desde los once pasos tras la intervención del VAR. Christian Ebere no falló y selló su doblete para firmar el 3-2 definitivo, devolviéndole la ventaja a los celestes de cara al partido de vuelta.

¿Lleno en el Estadio Banorte?

Hasta hace unos pocos días la venta de boletos se encontraba con 80% de los boletos vendidos y cinco días aún para el partido, el sold out parece inminente para el duelo del próximo sábado, día de la Virgen María, en el Coloso de Santa Úrsula, por lo qué todo indica que será un lleno total.

Jugadores de Cruz Azul y Necaxa en el Estadio Banorte en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7