¿Quién es Dennis Te Kloese, nuevo presidente deportivo de Monterrey? Aquí todos sus logros como directivo

La directiva de Rayados de Monterrey apostó por experiencia internacional para encabezar su nuevo proyecto deportivo con la llegada de Dennis Te Kloese como presidente deportivo del club. El neerlandés cuenta con una amplia trayectoria en el futbol europeo, mexicano y estadounidense, donde ha logrado construir proyectos exitosos tanto en resultados como en desarrollo de talento.

Un viejo conocido de Santiago Giménez

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó con el Feyenoord, institución donde se desempeñó como CEO y director general. Durante su gestión, el club vivió una de sus mejores etapas recientes al conquistar la Eredivisie 2022-23, además de levantar la Copa y la Supercopa de los Países Bajos.

Además de los títulos obtenidos, Dennis Te Kloese fue pieza importante para devolver al Feyenoord a los primeros planos del futbol europeo. El conjunto neerlandés volvió a competir en la UEFA Champions League y recuperó protagonismo internacional después de varios años alejados de la élite continental.

Dennis te Kloese, en Selección Mexicana | MEXSPORT

Alguien con pasado en México y Estados Unidos

En el futbol mexicano también dejó huella gracias a su trabajo con la Selección Mexicana de Futbol. Formó parte de la estructura que impulsó el proceso olímpico que terminó con la histórica medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, uno de los mayores logros en la historia del futbol nacional.

Dennis te Kloese, con Chivas | MEXSPORT

Otro de sus pasos importantes se dio en la MLS con el LA Galaxy, donde trabajó en la reconstrucción deportiva del club. Ahí destacó por su apuesta en el desarrollo de jóvenes futbolistas y por fortalecer las fuerzas básicas de la institución.

Durante su etapa en el Galaxy, Dennis Te Kloese fue reconocido por abrirle espacio a talentos jóvenes como Efraín Álvarez, además de impulsar a varios canteranos que posteriormente lograron consolidarse en el primer equipo.

Dennis Te Kloese, en una conferencia de prensa con el Galaxy | LA GALAXY

Listo para su nuevo reto en Monterrey

En Europa, otro de los movimientos que aumentó su reconocimiento internacional fue la llegada de Santiago Giménez al Feyenoord. El delantero mexicano encontró en el club neerlandés un escenario ideal para potenciar su carrera.

Ahora, Dennis Te Kloese tendrá el reto de encabezar el proyecto deportivo de Rayados, una institución que busca mantenerse como protagonista tanto en la Liga MX como a nivel internacional. Su experiencia en diferentes ligas y su historial en formación y gestión deportiva fueron claves para que Monterrey apostara por él como su nuevo presidente deportivo.