Tchouaméni rompe el silencio tras su altercado con Valverde: "estos incidentes no representan al Real Madrid"

La casa se respeta, y más si es la blanca, la del Real Madrid. Después de una polémica que involucró a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, el jugador galo rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que se disculpa con la afición merengue y asegura que su comportamiento "no es digno del club más grande del mundo".

El mediocampista francés compartió un largo y sentido mensaje, sobre una foto abrazando a Valverde, en el que expresó que no es la impresión que quiere dar a los más jóvenes. Tchouaméni comenzó su comunicado con una disculpa, aunque más que nada fue para la afición.

Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid | MEXSPORT

"Lo que pasó esta semana en el entrenamiento es inaceptable. Digo esto pensando en el ejemplo que debemos dar a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. No importa quién tenga razón o quién esté equivocado, siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto", comentó.

Por si fuera poco, el futbolista galo también agregó que todo lo que ocurrió es deplorable, en especial por ser parte del conjunto merengue. "Quiero pedir disculpas por la imagen que proyectamos del club. Sé que los aficionados, el cuerpo técnico, mis compañeros, la directiva… todos están profundamente decepcionados por la forma en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede justificarlo todo. Estos incidentes, incluso si ocurren en un vestuario, no representan lo que es el Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club más comentado del mundo".

Mensaje de Tchouaméni | Captura de pantalla

¿Niega pelea con Valverde?

La versión más aceptada de lo que pasó fue una fuerte discusión entre Valverde y Tchouaméni, la cual llegó hasta los manotazos. Sin embargo, en su comunicado, el oriundo de Ruan aseguró que la gente no debe de creer todo lo que dice el internet y sus narrativas.

"A internet le encanta inventar las historias más locas para generar ruido, así que no crean todo lo que se está diciendo ni las narrativas falsas.De todos modos, ahora ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué, o quién tenía razón o estaba equivocado. Reconozco la sanción del club y la acepto", aseveró.

Federico Valverde disputando el partido contra Atlético de Madrid | AP

Momento de unidad, según Tchouaméni

Ser parte del Real Madrid, como lo mencionó Tchouaméni, es estar en boca de todos, principalmente por el que dirán de los medios. Pese a lo que pasó, el futbolista merengue aseguró que el equipo se mantiene unido y, que pese a los desacuerdos, son una familia.