América: ¿Cuántas veces ha sido campeón cuando llega como octavo lugar a la Liguilla?

Terminar primero u octavo te da las mismas posibilidades de ser campeón en Liga MX. En el Clausura 2026, América tuvo un paso irregular durante todo el semestre, el cual lo tuvo cerca de quedar fuera de Liguilla. Sin embargo, como lo ha hecho en los últimos 10 años, logró clasificarse nuevamente a la Fase Final. Al llegar en la octava posición, las Águilas no lucen como favoritas para ser campeonas. Aún así, buscarán repetir algo que han logrado en más de una ocasión.

Al llegar a la Liguilla como octavo lugar, el primer paso es enfrentar en Cuartos de Final al líder de ese torneo. Posteriormente, conforme avance el equipo va midiéndose ante los equipos mejores sembrados hasta la Final. De igual manera, en todas las instancias, al ser el último clasificado, las eliminatorias se cierran como visitantes. Ante esto, el camino al título como el ocho de la Tabla General no es fácil.

América fue 8vo lugar del CL26 | MEXSPORT

¿Cuántas veces ha sido campeón América al terminar como octavo lugar?

A lo largo de la historia de los torneos cortos, han habido dos ocasiones en las que América llega a la Fase Final del futbol mexicano como octavo lugar y terminan proclamándose. La primera fue en el Verano 2002 con Manuel Lapuente como director técnico, mientras que la segunda fue recientemente en el Apertura 2024 ya con André Jardine en el banquillo del cuadro azulcrema.

La primera ocasión que se clasificó en la octava posición y fueron campeones se dio en el Torneo Verano 2002. En aquel semestre, las Águilas, dirigidas por Manuel Lapuente, terminaron la fase regular con 27 puntos en 18 partidos jugados, producto de siete victorias, seis empates y cinco derrotas, con 27 goles a favor, 23 en contra y una diferencia de goles de +4. Con todo esto, el primer paso al título lo tenían que dar ante el liderato de la Tabla General.

Manuel Lapuente en 2002 con América | MEXSPORT

En Cuartos de Final, las Águilas tenían la tarea de eliminar a La Piedad, primer lugar del torneo con 37 puntos. En el partido de Ida de esa eliminatoria, los de Coapa dieron un paso contundente al ganar 3-1, mientras que en la Vuelta, con goles de Christian Patiño, Álvaro Ortiz y José Mendoza, América repitió el marcador del primer juego y ganó como visitante, para así terminar con un global de 6-2 a favor con el que se clasificó a Semifinales.

En la antesala de la Final, los dirigidos por Manuel Lapuente se midieron a Pumas y los vencieron con un marcador global de 2-1 tras ganar el partido de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Ya en la Final, las Águilas se midieron ante Necaxa, séptimo de la Tabla General. En la Ida, los azulcremas perdieron 2-0, pero en la vuelta remontaron dicho marcador y con un 3-0 en tiempos extras lograron coronarse en el Verano 2002.

América campeón en el Verano 2002 | MEXSPORT

La segunda ocasión que América fue campeón tras llegar a la Fase Final como octavo lugar fue en el Apertura 2024. Para ese torneo, los dirigidos por André Jardine llegaron como los actuales bicampeones del futbol mexicano, pues se habían coronado tanto en el Apertura 2023 como en el Clausura 2024. Sin embargo, el tricampeonato lucía difícil por la posición y los rivales a los que tenía que medirse.

En la temporada regular, los de Coapa terminaron en la octava posición luego de ocho ganados, tres empatados y seis perdidos, para así tener un total de 27 puntos. En ese torneo, el Play In aún existía, por lo que las Águilas enfrentaron a Xolos en esa instancia, para derrotarlos y tras eso, subir al séptimo lugar en la clasificación y de esa forma afrontar el resto de la Liguilla.

América campeón en el Apertura 2024 | MEXSPORT

En Cuartos de Final, América derrotó a Toluca con un global de 4-0 tras ganar ambos juegos con un marcador de 2-0. En Semifinales, los azulcremas dejaron en el camino a Cruz Azul con una pizarra global de 4-3 y en la Final le arrebataron el título a Rayados en el Estadio BBVA tras ganar la serie 3-2 y así conseguir el único tricampeonato en la historia de los torneos cortos.