FIFA revela detalles de la inauguración del Mundial 2026: puertas abrirán cuatro horas antes en el Estadio Azteca

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente en México, con una ceremonia histórica en el Estadio Ciudad de México, inmueble que hará historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas en toda la historia del futbol.

La FIFA confirmó nuevos detalles sobre el espectáculo inaugural del próximo 11 de junio, donde México enfrentará a Sudáfrica en el arranque del torneo más importante entre Selecciones.

La ceremonia inaugural comenzará 90 minutos antes del México vs. Sudáfrica

El máximo organismo del futbol anunció que el show previo al partido arrancará a las 11:30 horas, 90 minutos antes del silbatazo inicial entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Además, las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán cuatro horas antes del encuentro para permitir el ingreso de los aficionados, quienes también podrán disfrutar de activaciones especiales y distintas experiencias alrededor del inmueble.

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma sueñan con la Copa del Mundo l MEXSPORT

La FIFA destacó que los asistentes tendrán un papel importante dentro del espectáculo, por lo que pidió a los aficionados llegar con anticipación para formar parte de la ceremonia, que pinta ser histórica.

Maná, Belinda y J Balvin encabezarán el show inaugural del Mundial

La inauguración contará con la presencia de varias estrellas internacionales y artistas latinos que interpretarán temas del álbum oficial de la Copa Mundial 2026.

Entre los nombres confirmados aparecen gran talento nacional e internacional: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y la cantante sudafricana Tyla.

La ceremonia será producida en conjunto con Balich Wonder Studio y estará inspirada en el tradicional papel picado mexicano, buscando reflejar la cultura y esencia del país anfitrión.

Los Ángeles Azules y Belinda andan de fiesta cumbiera con la salida de 'Por Ella', canción avalada por la FIFA / Cortesía - César Larenaudie

México abrirá una trilogía histórica de ceremonias mundialistas

La FIFA explicó que México será el primer país en inaugurar una serie de tres ceremonias de apertura que continuarán posteriormente en Canadá y Estados Unidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que cada show representará la identidad cultural de las sedes anfitrionas, manteniendo al mismo tiempo el espíritu de unión que caracteriza a la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 contará con 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sede y culminará el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.