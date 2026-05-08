A 34 días: Martín Vantolrá y José Vantolrá, única pareja padre e hijo en representar a diferentes países en Mundiales

En la historia de los Mundiales existen múltiples dinastías familiares, pero ninguna como la de los Vantolrá. Martín y José lograron algo que nadie más ha conseguido: representar a diferentes países en Copas del Mundo, dejando un legado único en la historia de este torneo.

El padre lo hizo con España en 1934; el hijo, con México en 1970. Dos contextos completamente distintos, y aunque unidos por el amor a un mismo deporte, la historia de cada uno nutre una misma historia en común a lo largo de los Mundiales.

José Valtonrá | MexSport

Martín Vantolrá: de mundialista con España al exilio en México

Martín Vantolrá fue una de las grandes figuras del futbol español en la década de los 30. Nacido en Barcelona, brilló con el Espanyol y en el Barcelona, lo que le permitió formar parte de la Selección de España en el Mundial de Italia 1934.

En ese torneo disputó uno de los partidos más recordados de la época: el desempate ante Italia, recordado como La Batalla de Florencia, donde los españoles quedaron eliminados ante los anfitriones, bajo un contexto muy complicado por la época en la cual se llevó a cabo este duelo.

México 1970 l X:FIFAWorldCup

Su vida cambió radicalmente en 1937, durante la Guerra Civil Española. Aprovechando una gira del Barcelona por México, decidió no regresar a su país debido a sus ideales republicanos, iniciando una nueva etapa en territorio mexicano. En México se convirtió en leyenda del Atlante, jugando hasta los 43 años y ganándose el apodo de 'el caballero de las canchas'. Su historia también se entrelazó con el país al formar una familia, lo que daría paso a una nueva generación.

José Vantolrá y el caso único en la historia de los Mundiales

José Vantolrá, nacido en México en 1943, heredó el talento futbolístico de su padre, aunque desempeñándose como defensor. Su carrera se consolidó en el Toluca, donde fue figura y campeón en la década de los 60.

El punto más alto de su trayectoria llegó en el Mundial de México 1970, donde fue titular con la Selección Mexicana y disputó todos los partidos hasta los cuartos de final, siendo pieza clave del equipo.

México en el Mundial 1970 | MexSport