Zapopan se viste de Mundial: celebran gala rumbo al 2026 y recuerdan legado de Jorge Vergara

En una velada marcada por la emoción y la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026, Guadalajara y Zapopan celebraron este jueves la Gala de Embajadores Mundialistas en la Plaza de las Américas. El evento reunió a autoridades, empresarios y figuras del futbol en una noche especial que recordó el legado de Jorge Vergara y el sueño de ver nuevamente a la ciudad como escenario mundialista.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el propietario de Chivas, Amaury Vergara, y la Host City Manager GDL 2026, Olimpia Cabral.

Durante su participación, Juan José Frangie recordó el inicio del proyecto del estadio de Chivas y la visión que tuvo Jorge Vergara para convertirlo en una sede mundialista.

Amaury Vergara, sabes que para mí esto tiene un valor muy especial. Junto con tu padre, me tocó iniciar el proyecto del estadio de Chivas, un estadio que este año será mundialista, como tanto lo soñó tu papá, Jorge Vergara

SE RESTABLECIÓ EL ACUERDO



🗣️ “Estoy contento porque se restableció el acuerdo y que los 6 jugadores de Chivas estén en la concentración de la Selección Mexicana”



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Amaury Vergara recuerda a Jorge y presume el nuevo rostro mundialista del estadio

Por su parte, Amaury Vergara expresó su emoción por el trabajo realizado para que Guadalajara vuelva a recibir una Copa del Mundo y destacó las mejoras realizadas al inmueble rojiblanco.

“ES MÁS REDITUABLE UN JUGADOR MUNDIALISTA” 😬💸



Así se expresó Oswaldo Sánchez después de ser cuestionado sobre la reciente polémica del Tri.



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“Me llena de ilusión que Guadalajara reciba su tercer mundial; hemos trabajado arduamente para dejar huella y mejorar la ciudad, cumpliendo con los estándares de la FIFA y ofreciendo una experiencia inolvidable en el estadio, que ahora presume tecnología y accesibilidad de primer nivel. Esta inversión permanecerá para beneficio de los aficionados y la ciudad. Recuerdo con orgullo a mi padre, Jorge Vergara, y estoy seguro de que estaría muy orgulloso de lo que hemos logrado; estamos listos para hacer historia y mostrarle al mundo nuestro mejor esfuerzo. ¡Arriba las Chivas!”, expresó.

Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO7

En tanto, Olimpia Cabral reconoció el liderazgo de Amaury Vergara y el respaldo brindado para mantener al estadio a la altura de una sede mundialista.

“La verdad es que se escucha fácil decir el legado que Jorge le dejó a Amauri. Me tocó ser testigo de muchas de las conversaciones y los sueños de tu padre con la creación de este estadio. Pero hoy me ha tocado verte a ti, como presidente del club deportivo, tomar decisiones con el mismo arrojo de tu padre, con tu propia personalidad. Con este deseo realmente de inspirar a México. No te ha temblado la mano ni en la inversión ni en el trabajo ni en nada de lo que tenga que suceder para que el estadio esté en el nivel, en el estándar de un estadio mundialista. Felicidades y gracias por eso, Amaury. Gracias por proveernos a todos en el club una plataforma para poder desarrollar cada uno de los proyectos de la mejor manera. Gracias por impulsarnos”

El último título de Chivas llegó de la mano de Jorge Vergara y Matías Almeyda | IMAGO 7

“SI ALGUIEN SENTÍA AMOR POR ESTA CIUDAD ERA ÉL” 🥹



Así se recordó de su padre Amaury Vergara, a días de que comience la Copa del Mundo.



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Gala mundialista cerró con pasarela, música y video mapping en Zapopan

La gala también incluyó una pasarela de la marca Takasami, de la diseñadora María Rosario Espinoza, quien presentó diseños inspirados en las tradiciones mexicanas. Como parte del reconocimiento a su participación rumbo al Mundial 2026, los embajadores mundialistas recibieron un blazer verde conmemorativo.

La noche cerró con un espectáculo de video mapping sobre la Basílica de Zapopan y la presentación de una orquesta que amenizó la cena con temas relacionados con el futbol, en una celebración que reunió a distintas personalidades del balompié tapatío.