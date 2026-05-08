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Futbol

¡Goleada en el Infierno! América pone 'pie y medio' en la Final tras vencer a Toluca

Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:31 - 07 mayo 2026
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Las Águilas una vez más buscarán el título de la Liga MX Femenil, en su séptima Final con Villacampa

Una oportunidad más para Ángel Villacampa. Por séptima ocasión desde que el español está en el banquillo, y por tercera de forma consecutiva, América está en la Final de la Liga MX Femenil luego de golear a Toluca en la ida de la Semifinal del Clausura 2026.

Con una gran exhibición ofensiva, las Águilas aprovecharon los errores defensivos de las Diablas. El equipo de Patrice Lair estuvo lejos de la perfección que tuvo en Cuartos de Final para eliminar a Tigres, vigente monarca, y cayó 1-7 este jueves en el Estadio Nemesio Diez.

Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

América no dio un respiro a Toluca

El tanto de Abby Erceg al minuto 21 en un tiro de esquina puso el marcador 1-2 y metió brevemente de nuevo en la pelea a las escarlatas, luego del penal tempranero de Scarlett Camberos (9') y el gol de Kimberly Rodríguez (14'). Sin embargo, poco les duró el gusto a las locales.

Apenas tres minutos después de la neozelandesa, Geyse Ferreira firmó el primero de dos tantos de la noche para retomar la ventaja de dos goles. Y al 39', Irene Guerrero sentenció oficialmente la goleada antes del descanso.

Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Ya en la reanudación, al 53', la brasileña firmó su doblete para el 1-5 y al 64', con un golazo en pelota parada, Nancy Antonio se sumó a la fiesta de goles. El séptimo y definitivo llegó al minuto 83 por medio de Aylin Aviléz, favorecida por un desvío en la zaga mexiquense.

Con esta amplia ventaja, las de Coapa tienen prácticamente su pase a la Final, que será la séptima desde que Ángel Villacampa tomó la dirección técnica del club en el Apertura 2022. Sin embargo, el problema del español no es llegar a Finales, sino ganarlas, ya que perdió cinco de las seis que jugó en el pasado.

Sus dos últimas Finales perdidas fueron en el Clausura 2025 contra Pachuca y en el pasado Apertura 2025 contra Tigres, que en la ida se recuperó de un 3-0 en contra y con el empate 3-3 ganó 1-0 en la vuelta para quedarse con el título. Por lo que ahora Villacampa tendrá una nueva oportunidad de coronarse por segunda ocasión con las Águilas.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre América y Toluca?

Con esta amplia ventaja, el partido de vuelta será un mero 'trámite' para las Águilas, que tendrían que caer por diferencia de siete goles para quedar fuera de la Final. En ese escenario, para las Diablas lo único que quedará será un cierre digno para despedirse del torneo con dignidad.

Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El partido está programado para el próximo domingo 10 de mayo a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tras ello, América se enfrentará al ganador de la serie entre Rayadas de Monterrey y Pachuca, en la cual las Tuzas tienen una ventaja de dos goles.

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