Nancy Antonio asume la presión: América va por el título en la Liga MX Femenil

América Femenil afronta la recta final del Clausura 2026 con un objetivo claro, volver a levantar el título. Así lo dejó ver Nancy Antonio, quien reconoció la presión que existe dentro del equipo para conquistar una nueva corona.

El torneo entra en su fase decisiva y una de las series más atractivas de las semifinales será el enfrentamiento entre América y Toluca Femenil, dos equipos que suelen protagonizar duelos atractivos por la intensidad con la que se juegan.

América Femenil disfrutando de la victoria en Cuartos de Final | Imago7

Previo al partido de ida, que se disputará en el Estadio Nemesio Diez, Nancy Antonio habló sobre la exigencia interna del conjunto azulcrema, destacando que la ambición por el título es permanente.

“No solamente tenemos esa exigencia hoy o esta liguilla, sino siempre. Torneo tras torneo aumenta esta exigencia y nosotras lo tenemos muy claro; también tenemos los aspectos que tenemos que seguir mejorando para poder seguir con el torneo”, comentó la mediocampista.

Toluca, por su parte, llega como una de las sorpresas del campeonato, tras finalizar en la quinta posición, las Diablas eliminaron a Tigres Femenil en los Cuartos de Final, consolidándose como el llamado “caballo negro”. Ante este escenario, Antonio reconoció el crecimiento del rival y la complejidad de la serie, señalando que en liguilla cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Jugadoras de América en celebración contra FC Juárez en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

“Las liguillas son un torneo diferente; a partir de las incorporaciones que sabíamos que iban a tener, teníamos en mente el buen equipo que iban a ser. Nos toca trabajar de la mejor manera para conseguir el resultado y el pase a la final”, enfatizó Nancy.

Finalmente, la jugadora también se refirió al poco tiempo de recuperación entre partidos, ya que la semifinal se disputará con menos de 72 horas entre la ida y la vuelta, una situación que exige al máximo al plantel.

“Nos gustaría que se respetaran los tiempos, pero tenemos que adaptarnos y comprometernos con la recuperación entre un partido y otro; afortunadamente contamos con personal que nos apoya en ese proceso en cada encuentro”, declaró la mexicana.

Ángel Villacampa, DT de América Femenil | IMAGO 7

Ángel Villacampa, con posibilidad de salir al Atlético de Madrid

En medio de la liguilla, también surgió la versión sobre una posible salida de Ángel Villacampa rumbo al Atlético de Madrid Femenino, tras casi cuatro años al frente del equipo. El técnico español ha sido vinculado con el conjunto colchonero, lo que ha generado incertidumbre, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

Nancy Antonio fue cuestionada al respecto, pero evitó especular y dejó claro que el equipo está enfocado en los cuartos de final y en conseguir el pase.