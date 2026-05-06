Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nancy Antonio asume la presión: América va por el título en la Liga MX Femenil

Nancy Antonio celebra un gol con América Femenil | IMAGO7
Nancy Antonio celebra un gol con América Femenil | IMAGO7
César Cuervo
César Cuervo 12:12 - 06 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La mediocampista reconoce la exigencia constante en el club, tras más de tres años sin coronarse

América Femenil afronta la recta final del Clausura 2026 con un objetivo claro, volver a levantar el título. Así lo dejó ver Nancy Antonio, quien reconoció la presión que existe dentro del equipo para conquistar una nueva corona.

El torneo entra en su fase decisiva y una de las series más atractivas de las semifinales será el enfrentamiento entre América y Toluca Femenil, dos equipos que suelen protagonizar duelos atractivos por la intensidad con la que se juegan.

América Femenil disfrutando de la victoria en Cuartos de Final | Imago7

Previo al partido de ida, que se disputará en el Estadio Nemesio Diez, Nancy Antonio habló sobre la exigencia interna del conjunto azulcrema, destacando que la ambición por el título es permanente.

“No solamente tenemos esa exigencia hoy o esta liguilla, sino siempre. Torneo tras torneo aumenta esta exigencia y nosotras lo tenemos muy claro; también tenemos los aspectos que tenemos que seguir mejorando para poder seguir con el torneo”, comentó la mediocampista.

Toluca, por su parte, llega como una de las sorpresas del campeonato, tras finalizar en la quinta posición, las Diablas eliminaron a Tigres Femenil en los Cuartos de Final, consolidándose como el llamado “caballo negro”. Ante este escenario, Antonio reconoció el crecimiento del rival y la complejidad de la serie, señalando que en liguilla cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Jugadoras de América en celebración contra FC Juárez en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración contra FC Juárez en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

“Las liguillas son un torneo diferente; a partir de las incorporaciones que sabíamos que iban a tener, teníamos en mente el buen equipo que iban a ser. Nos toca trabajar de la mejor manera para conseguir el resultado y el pase a la final”, enfatizó Nancy.

Finalmente, la jugadora también se refirió al poco tiempo de recuperación entre partidos, ya que la semifinal se disputará con menos de 72 horas entre la ida y la vuelta, una situación que exige al máximo al plantel.

“Nos gustaría que se respetaran los tiempos, pero tenemos que adaptarnos y comprometernos con la recuperación entre un partido y otro; afortunadamente contamos con personal que nos apoya en ese proceso en cada encuentro”, declaró la mexicana.

Ángel Villacampa, DT de América Femenil | IMAGO 7

Ángel Villacampa, con posibilidad de salir al Atlético de Madrid

En medio de la liguilla, también surgió la versión sobre una posible salida de Ángel Villacampa rumbo al Atlético de Madrid Femenino, tras casi cuatro años al frente del equipo. El técnico español ha sido vinculado con el conjunto colchonero, lo que ha generado incertidumbre, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

Nancy Antonio fue cuestionada al respecto, pero evitó especular y dejó claro que el equipo está enfocado en los cuartos de final y en conseguir el pase.

“La verdad, no tengo claro si esta noticia sea verdad o no; nosotras estamos muy contentas con Villacampa. Ahorita lo importante es la semifinal; él ahorita está con nosotras y estamos enfocados en conseguir ese pase a la final”, finalizó.

Lo Último
16:15 Cuatrero rompe el silencio tras su caso legal: “No soy esa persona que les hacen creer”
16:10 Jesús Gallardo manda controvesial mensaje tras dejar al Toluca y concentrar con el Tri para el Mundial 2026
16:09 ¿Por qué se retira El Mimoso? El cantante revela sus motivos tras 33 años de carrera
15:45 Selección Mexicana arranca concentración rumbo al Mundial 2026
15:41 Así se jugará la Final de la UEFA Champions League 2025-26
15:32 Detectan anomalías gravitacionales por el Planeta 9: esto está pasando
15:07 PSG sella su pase a la Final de Champions League con apagado empate en su visita a Bayern Munich
14:52 “Un portero muy improbable”: de qué trata la película mexicana sobre fútbol y autismo y quiénes participan
14:50 Detectan en dóberman primer gusano barrenador en CDMX: ¿hay riesgo para humanos?
14:47 ¡EXPLOTÓ AMAURY VERGARA CONTRA LA SELECCIÓN MEXICANA! Te contamos todos los detalles