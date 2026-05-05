Liga MX Femenil: ¿Cuándo se jugarán las Semifinales del Clausura 2026?

El final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está cerca y las Semifinales del torneo prometen muchas emociones. Después de una primera ronda de Liguilla que dejó goles, sorpresas y resultados históricos, esta semana se definirán los finalistas del torneo, en cuatro partidos que tienen una alta expectativa que cumplir tras lo visto en Cuartos de Final.

Jugadoras de Toluca en celebración ante Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026

Por tercer torneo consecutivo, en las Semifinales no estarán los dos equipos regios, que solían ser habituales invitados a esta instancia. En el Clausura 2025, Tigres quedó fuera ante Rayadas de Monterrey, que a su vez quedó fuera en el Apertura 2025 frente a América. Mientras que este semestre, las Amazonas cayeron 4-2 en el global contra Toluca.

Las Diablas Rojas no llegaban a esta instancia desde el Clausura 2018, torneo en el cual el formato de competencia todavía era por grupos y la Liguilla se jugaba a partir de Semifinales. Con ello en mente, el actual Clausura 2026 fue la primera vez que Toluca superó la primera ronda de Fase Final y ahora enfrentarán a las Águilas, subcampeonas en los últimos dos torneos.

Con Ángel Villacampa en el banquillo, el club azulcrema ha llegado a seis finales en siete torneos, pero solo tiene un título. Por lo que ahora tratará de reivindicarse y sumar uno más, aunque lo visto en Cuartos de Final deja ciertas dudas, ya que en la eliminatoria frente a FC Juárez tuvo que remontar tres veces antes de imponerse 4-3 en el global.

Jugadoras de Pachuca en celebración contra Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En la otra llave se medirán Pachuca y Rayadas, dos rivales que suelen medirse en Fase Final. De hecho, hace un año -cuando ganaron su primer campeonato- las Tuzas eliminaron a las regias en Semifinales, con el marcador global 4-2. En aquella ocasión perdieron la ida, pero remontaron como lo hicieron este año contra Chivas, que con el empate 2-2 en el global quedó fuera por posición en la tabla.

Mientras que la Pandilla, que en Fase Regular solo sufrió una derrota y es de los equipos favoritos a quedarse con el título, tuvo una contundente actuación en casa el pasado sábado. Con el triunfo 4-0 en el Estadio BBVA, Monterrey se impuso 5-1 en el global a Cruz Azul y ahora tratará de repetir la dosis frente a las Diosas del Viento.

Jugadoras de América en celebración contra FC Juárez en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Fechas y horarios de las Semifinales del Clausura 2026