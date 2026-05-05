Mundial 2026: Uzbekistán se convierte en la primera Selección que presenta su prelista completa para la justa veraniega

La Selección de Uzbekistán ha dado el primer golpe mediático rumbo a la Copa del Mundo 2026 al convertirse en el primer combinado en presentar su prelista oficial de 40 jugadores. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro empieza así a perfilar su estructura, con una mezcla interesante de juventud, experiencia y nombres consolidados dentro del futbol asiático.

¿Quiénes son los convocados?

El listado incluye a los guardametas Vladimir Nazarov, Utkir Yusupov, Botirali Ergashev y Abduvokhid Nematov, quienes competirán por la titularidad en una posición clave. Cannavaro apuesta por variedad de perfiles bajo los tres palos, buscando seguridad y proyección en torneos de alta exigencia.

En defensa aparecen nombres como Rustamjon Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov y Sherzod Nasrullaev, acompañados por jóvenes como Jakhongir Urozov y Avazbek Ulmasaliev. Destaca también la presencia de Abdukodir Khusanov (*), quien se unirá más adelante al grupo, lo que podría alterar la competencia interna en la zaga.

Gol de Uzbekistán en un amistoso ante México | MEXSPORT

El mediocampo luce como una de las zonas más nutridas y competitivas. Futbolistas como Odiljon Khamrobekov, Umarali Rakhmonaliev, Otabek Shukurov y Jasurbek Jaloliddinov aportan equilibrio y creatividad. A ellos se suman piezas importantes como Azizjon Ganiev y Abbosbek Fayzullaev (*), ambos pendientes de incorporarse próximamente.

En ataque, Uzbekistán cuenta con nombres de peso como Igor Sergeev y Eldor Shomurodov, este último uno de los referentes ofensivos del equipo. También destacan Sherzod Temirov y jóvenes como Khusain Norchaev (**), aunque este último figura como lesionado, lo que representa una baja sensible en la delantera.

Gol en los últimos minutos de Uzbekistán l MEXSPORT

Pendientes de jugadores

Las ausencias temporales y las lesiones serán un factor a seguir de cerca. Jugadores como Abdulla Abdullaev, Behruz Karimov, Jaloliddin Masharipov y Khusain Norchaev están actualmente fuera por problemas físicos, lo que obliga al cuerpo técnico a considerar alternativas dentro de la amplia convocatoria.

Uzbekistán integrará el Grupo K, donde enfrentará a selecciones de alto calibre como Portugal, Congo y Colombia. Este contexto exigente obliga a Cannavaro a evaluar cada detalle desde la preparación, ya que el margen de error será mínimo frente a rivales con estilos y ritmos muy distintos.

Bruno Fernandes, de Portugal, en duelo ante la Selección Mexicana | MEXSPORT

Con esta prelista, Uzbekistán no solo marca el inicio formal de su preparación, sino que también envía un mensaje claro: hay ambición y planificación. La decisión final reducirá el grupo, pero desde ahora queda claro que el equipo buscará competir con seriedad y convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Lista de jugadores

Vladimir Nazarov

Utkir Yusupov

Botirali Ergashev

Abduvokhid Nematov

Ibrokhimkhalil Yuldoshev

Avazbek Ulmasaliev

Jakhongir Urozov

Rustamjon Ashurmatov

Mukhammadkodir Khamraliev

Umarbek Eshmurodov

Abdukodir Khusanov (*)

Abdulla Abdullaev (**)

Farrukh Sayfiev

Khojiakbar Alijonov

Sherzod Nasrullaev

Muhammadrasul Abdumajidov

Behruz Karimov (**)

Diyor Ortikboev

Kuvondik Ruziev

Sherzod Esanov

Nodirbek Abdurazzokov

Odiljon Khamrobekov

Umarali Rakhmonaliev

Alisher Odilov

Sardorbek Bakhromov

Akmal Mozgovoy

Otabek Shukurov (*)

Jamshid Iskanderov

Jasurbek Jaloliddinov

Azizjon Ganiev (*)

Abbosbek Fayzullaev (*)

Jaloliddin Masharipov (**)

Dostonbek Khamdamov

Oston Urunov

Ruslanbek Jiyanov

Azizbek Amonov

Khusain Norchaev (**)

Sherzod Temirov (*)

Igor Sergeev

Eldor Shomurodov (*)

(*) “Se unirá pronto”