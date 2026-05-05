Mundial 2026: Uzbekistán se convierte en la primera Selección que presenta su prelista completa para la justa veraniega
La Selección de Uzbekistán ha dado el primer golpe mediático rumbo a la Copa del Mundo 2026 al convertirse en el primer combinado en presentar su prelista oficial de 40 jugadores. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro empieza así a perfilar su estructura, con una mezcla interesante de juventud, experiencia y nombres consolidados dentro del futbol asiático.
¿Quiénes son los convocados?
El listado incluye a los guardametas Vladimir Nazarov, Utkir Yusupov, Botirali Ergashev y Abduvokhid Nematov, quienes competirán por la titularidad en una posición clave. Cannavaro apuesta por variedad de perfiles bajo los tres palos, buscando seguridad y proyección en torneos de alta exigencia.
En defensa aparecen nombres como Rustamjon Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov y Sherzod Nasrullaev, acompañados por jóvenes como Jakhongir Urozov y Avazbek Ulmasaliev. Destaca también la presencia de Abdukodir Khusanov (*), quien se unirá más adelante al grupo, lo que podría alterar la competencia interna en la zaga.
El mediocampo luce como una de las zonas más nutridas y competitivas. Futbolistas como Odiljon Khamrobekov, Umarali Rakhmonaliev, Otabek Shukurov y Jasurbek Jaloliddinov aportan equilibrio y creatividad. A ellos se suman piezas importantes como Azizjon Ganiev y Abbosbek Fayzullaev (*), ambos pendientes de incorporarse próximamente.
En ataque, Uzbekistán cuenta con nombres de peso como Igor Sergeev y Eldor Shomurodov, este último uno de los referentes ofensivos del equipo. También destacan Sherzod Temirov y jóvenes como Khusain Norchaev (**), aunque este último figura como lesionado, lo que representa una baja sensible en la delantera.
Pendientes de jugadores
Las ausencias temporales y las lesiones serán un factor a seguir de cerca. Jugadores como Abdulla Abdullaev, Behruz Karimov, Jaloliddin Masharipov y Khusain Norchaev están actualmente fuera por problemas físicos, lo que obliga al cuerpo técnico a considerar alternativas dentro de la amplia convocatoria.
Uzbekistán integrará el Grupo K, donde enfrentará a selecciones de alto calibre como Portugal, Congo y Colombia. Este contexto exigente obliga a Cannavaro a evaluar cada detalle desde la preparación, ya que el margen de error será mínimo frente a rivales con estilos y ritmos muy distintos.
Con esta prelista, Uzbekistán no solo marca el inicio formal de su preparación, sino que también envía un mensaje claro: hay ambición y planificación. La decisión final reducirá el grupo, pero desde ahora queda claro que el equipo buscará competir con seriedad y convertirse en una de las sorpresas del torneo.
Lista de jugadores
Vladimir Nazarov
Utkir Yusupov
Botirali Ergashev
Abduvokhid Nematov
Ibrokhimkhalil Yuldoshev
Avazbek Ulmasaliev
Jakhongir Urozov
Rustamjon Ashurmatov
Mukhammadkodir Khamraliev
Umarbek Eshmurodov
Abdukodir Khusanov (*)
Abdulla Abdullaev (**)
Farrukh Sayfiev
Khojiakbar Alijonov
Sherzod Nasrullaev
Muhammadrasul Abdumajidov
Behruz Karimov (**)
Diyor Ortikboev
Kuvondik Ruziev
Sherzod Esanov
Nodirbek Abdurazzokov
Odiljon Khamrobekov
Umarali Rakhmonaliev
Alisher Odilov
Sardorbek Bakhromov
Akmal Mozgovoy
Otabek Shukurov (*)
Jamshid Iskanderov
Jasurbek Jaloliddinov
Azizjon Ganiev (*)
Abbosbek Fayzullaev (*)
Jaloliddin Masharipov (**)
Dostonbek Khamdamov
Oston Urunov
Ruslanbek Jiyanov
Azizbek Amonov
Khusain Norchaev (**)
Sherzod Temirov (*)
Igor Sergeev
Eldor Shomurodov (*)
(*) “Se unirá pronto”
(**) “Lesionado”
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