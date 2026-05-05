The Rolling Stones saca nuevo disco: esta es la fecha de su regreso con Paul McCartney y Robert Smith

Los Rolling Stones siguen demostrando que su legado está más vivo que nunca. La icónica banda británica anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio Foreign Tongues, que llegará el próximo 10 de julio bajo el sello Polydor/Universal Music, marcando su regreso a menos de tres años del exitoso Hackney Diamonds, disco que incluso les valió un premio Grammy.

Este nuevo material incluirá 14 temas inéditos y será presentado con el sencillo principal In the Stars, que ya fue lanzado digitalmente el 5 de mayo junto con la canción de apertura Rough and Twisted. Además, el tema también tendrá su formato físico a partir del 15 de mayo, mientras que Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood encabezarán un evento especial de lanzamiento en Brooklyn, Nueva York.

Su nuevo álbum de estudio lleva por nombre 'Foreign Tongues' y saldrá en todos los formatos / Especial

Un disco que ya genera expectativa

Previo al anuncio oficial, la banda ya había comenzado a generar expectativa entre sus seguidores con estrategias discretas pero efectivas, como el lanzamiento limitado en vinilo de Rough and Twisted bajo el nombre The Cockroaches, lo que provocó especulación entre fans y coleccionistas sobre el sonido del nuevo álbum.

El disco fue grabado en un periodo particularmente creativo en los estudios Metropolis, en Londres, donde la banda trabajó intensamente durante menos de un mes junto al productor Andrew Watt, quien también participó en su anterior producción. El resultado promete un material que mantiene la esencia de los Stones, pero explorando nuevos caminos musicales.

La banda británica se aventura a sacar un disco nuevo luego de tres años del su último material / FB: @therollingstones

Grandes colaboraciones

Foreign Tongues no solo destaca por su sonido, sino también por la lista de artistas invitados que forman parte del proyecto. Entre ellos se encuentran nombres de peso como Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

Además, el álbum incluye una aparición especial de Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021, lo que añade un valor emocional significativo para los seguidores de la banda.

El disco sale el 10 de julio y contará con grandes colaboraciones que no te debes de perder / FB: @therollingstones

La banda habla del proceso

Los integrantes de la agrupación compartieron su entusiasmo por este nuevo proyecto, destacando la intensidad y energía con la que fue creado.

"Me encanta hacer estas sesiones de grabación en Londres, en Metrópolis. Fueron unas semanas muy intensas grabando Foreign Tongues. Teníamos 14 grandes pistas y fuimos tan rápido como pudimos. Me gusta la habitación de allí porque no es muy grande, así que se nota la pasión de todos", dijo Mick Jagger.

"El álbum Foreign Tongues tiene una continuidad de Hackney Diamonds y fue genial volver a trabajar en Londres, y tener esa vibra londinense a nuestro alrededor. Fue un mes de trabajo concentrado. Para mí, todo se trata de disfrutarlo. Me siento afortunado de poder hacer esto y que dure mucho tiempo”, añadió Keith Richards.

"El ambiente en la sala era tan creativo, y toda la banda estuvo en plena forma durante todo el proceso. Muy a menudo lo clavabamos en la primera toma. Espero que a todos les encante", reveló Ronnie Wood.

Este nuevo disco abre la posibilidad de una posible gira dentro de un año / FB: @therollingstones

Un lanzamiento a lo grande

El álbum contará con una portada diseñada por el artista Nathaniel Mary Quinn y estará disponible en múltiples formatos, incluyendo CD, vinilo, cassette y ediciones especiales para coleccionistas, lo que confirma que el lanzamiento está pensado tanto para fans de toda la vida como para nuevas generaciones.

A sus más de seis décadas de carrera, los Rolling Stones siguen marcando el ritmo de la industria musical, demostrando que su capacidad de reinventarse continúa intacta. Porque si algo queda claro con Foreign Tongues, es que los Stones no solo hacen historia… la siguen escribiendo.