“Todo pasa”: El enigmático mensaje de Malagón rumbo al Mundial 2026

Luis Ángel Malagón, portero de la selección mexicana lesionado, reaccionó a través de sus redes sociales cuando salió su propia estampa del Álbum de la Copa del Mundo 2026 de Panini que ya está disponible, pese a que no estará en la justa veraniega debido la rotura del tendón de Aquiles izquierdo que sufrió.

Una de las mayores conversaciones acerca del próximo Mundial de futbol ha sido la edición actual del álbum de etapas de la editorial Panini. Entre personas comprando sobres y rompiendo récords para completarlo, uno se pregunta si acaso los mismos jugadores compartirán esta emoción. La respuesta la tiene el portero del club América y de la selección mexicana, Luis Ángel Malagón.

El guardameta que no participará en el mundial, publicó una historia a través de su cuenta en la red social Instagram, donde muestra que obtuvo su propia estampa del álbum, junto con el mensaje: “Todo pasa” acompañado de par de emojis, uno de ellos con las manitas unidas.

Malagón con su estampa l CAPTURA

Polémicas estampas para el Mundial 2026

Cabe recordar que junto a Malagón aparecen estampas de Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz e Hirving 'Chucky' Lozano: Ambos atacantes figuran en la edición de este año, aun cuando no han sido considerados en las últimas listas nacionales y sus posibilidades de asistir a la justa son mínimas.

Por su parte, César 'Chino' Huerta: Otro de los elegidos por la editorial italiana que, debido a una lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde el año pasado, difícilmente llegará al torneo, aunque no está del todo descartado por parte de Javier Aguirre para la justa veraniega.

México en el álbum del Mundial | X: @PaniniSportMx

Además destacan grandes ausentes: Tala Rangel; el arquero, perfilado como el titular indiscutible para el debut mundialista, es la ausencia más notable bajo los tres palos; Armando 'Hormiga' González, el actual campeón de goleo del futbol mexicano fue ignorado en la selección de estampas.

Álvaro Fidalgo: El mediocampista, recientemente naturalizado y debutante con el Tri, tampoco fue incluido a pesar de ser una de las piezas clave en el esquema actual de Aguirre. Cabe recordar que el álbum solo dedica dos páginas a México, seleccionando únicamente a 18 jugadores, lo que reduce drásticamente el margen de acierto en comparación con la plantilla final que disputará el Mundial.

Jugadores de América mandan su apoyo a Luis Malagón | MEXSPORT

¿Cuánto tiempo estará fuera Malagón?