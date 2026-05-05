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Mi Primera Renta 2026: cómo obtener apoyo de 2,500 pesos mensuales y requisitos para jóvenes

Solo pueden aplicar jóvenes de entre 20 y 24 años con ingresos comprobables./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:14 - 05 mayo 2026
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El programa Mi Primera Renta ofrece hasta 2,500 pesos al mes para jóvenes que buscan independizarse; conoce requisitos y cómo registrarte

El programa “Mi Primera Renta” fue diseñado para apoyar a jóvenes de entre 20 y 24 años que buscan independizarse o ya viven en una vivienda rentada, mediante un incentivo económico que les permita cubrir parte del costo del alquiler.

Este apoyo consiste en un subsidio de 2,500 pesos mensuales durante seis meses, con la posibilidad de extenderse hasta dos meses adicionales, dependiendo de la disponibilidad presupuestal. El dinero se deposita directamente al beneficiario para facilitar el pago de la renta.

La iniciativa se aplica en municipios como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Puerto Vallarta y El Salto, donde se busca fomentar el acceso a viviendas con contratos formales de arrendamiento.

El subsidio es de 2,500 pesos al mes y puede extenderse hasta ocho meses./ Pixabay

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de Mi Primera Renta?

Para acceder al programa, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como tener entre 20 y 24 años, residir en alguno de los municipios participantes y demostrar ingresos suficientes para cubrir la parte restante del alquiler.

Uno de los puntos clave es contar con un contrato de arrendamiento vigente registrado ante el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) o presentar un comprobante fiscal que respalde el pago total de la renta. Sin este documento, la solicitud no puede avanzar.

También se solicita CURP, identificación oficial, comprobante de ingresos y una cuenta bancaria activa a nombre del solicitante, ya que el apoyo se entrega mediante transferencia electrónica.

El apoyo se deposita directamente a una cuenta bancaria del beneficiario./ Pixabay

¿Cómo registrarte sin complicaciones?

El proceso comienza en línea, a través del portal oficial del programa, donde los interesados deben crear una cuenta, subir la documentación requerida y completar su solicitud con datos personales y del inmueble.

Si la información es validada correctamente, el solicitante recibirá un correo electrónico con las indicaciones para continuar. Posteriormente, deberá acudir al Instituto Jalisciense de la Vivienda para firmar los documentos y formalizar su inscripción.

Es importante considerar que el apoyo no cubre la totalidad de la renta, por lo que el beneficiario debe hacerse cargo del resto del pago. Además, el contrato debe mantenerse vigente durante todo el periodo del subsidio.

El programa Mi Primera Renta ofrece apoyo mensual para jóvenes que buscan independizarse./ RS
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