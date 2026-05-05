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Nuevo tráiler de “La Odisea”: fecha de estreno y todo lo que debes saber de la película de Christopher Nolan

El tráiler revela una historia épica inspirada en la obra clásica de Homero./ Universal Pictures
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:58 - 05 mayo 2026
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El nuevo tráiler de “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, revela detalles de su ambiciosa adaptación, elenco y estreno en México

El nombre de Christopher Nolan volvió a encender la conversación en redes y entre cinéfilos tras la publicación de un nuevo adelanto de “La Odisea”, su siguiente gran proyecto cinematográfico inspirado en el poema épico de Homero.

El avance, difundido a inicios de mayo de 2026, muestra apenas una parte del universo que el director busca construir, pero fue suficiente para generar expectativa entre quienes siguen su trabajo desde películas como Oppenheimer o Inception.

Matt Damon encabezaría el elenco de la ambiciosa película de Nolan./ Universal Pictures

En esta ocasión, Nolan retoma la historia de Odiseo, el guerrero que intenta regresar a casa tras la guerra de Troya, enfrentando un recorrido lleno de obstáculos. La propuesta apuesta por una narrativa intensa, con tintes humanos y elementos mitológicos.

¿Quiénes aparecen en el elenco de “La Odisea”?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el reparto. El proyecto está encabezado por Matt Damon, quien asumiría el papel principal, acompañado por figuras como Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o.

La elección del elenco refuerza el carácter ambicioso de la producción, al reunir actores con gran presencia en taquilla y reconocimiento internacional. Esta combinación es una constante en las películas recientes de Nolan.

Actores como Zendaya, Tom Holland y Anne Hathaway forman parte del proyecto./ Universal Pictures

Además, se ha destacado que el director continúa apostando por escenarios reales y efectos prácticos, evitando depender en exceso de herramientas digitales, lo que le da un sello particular a sus producciones.

¿Cuándo se estrena “La Odisea” en México?

Para el público mexicano ya hay una fecha definida: la película llegará a las salas el 16 de julio de 2026, día en el que finalmente podrá verse la adaptación de este clásico bajo la visión del director británico.

El estreno forma parte de un calendario cinematográfico fuerte para ese año, donde la cinta ya figura como uno de los lanzamientos más esperados.

La película llegará a cines de México el 16 de julio de 2026./ Universal Pictures

El tráiler también deja ver una producción de gran escala, con escenas en el mar, paisajes abiertos y un tono que apunta a una experiencia visual inmersiva.

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