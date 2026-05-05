VIDEO: Bailarinas se agarran a golpes en pleno show de La Brissa

Lo que debía ser una noche de música y baile terminó en caos durante una presentación de Su Majestad La Brissa en Chihuahua, luego de que un grupo de bailarinas protagonizara una pelea en pleno escenario, generando sorpresa entre los asistentes y volviéndose viral en redes sociales en cuestión de horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió a finales de abril de 2026 y habría sido provocado por presuntos problemas de protagonismo entre las integrantes del grupo de baile, lo que detonó una discusión que rápidamente escaló a los golpes frente a decenas de personas.

La presentación de Su Majestad La Brissa en Chihuahua iba todo bien hasta que llegaron las bailarinas / Especial

De la coreografía al pleito

En videos que circularon ampliamente en redes sociales, se observa a varias bailarinas —unas vestidas de negro y otras de blanco— realizando su rutina con normalidad, hasta que una de ellas empuja a otra, lo que desata la tensión en cuestión de segundos.

La reacción fue inmediata: la bailarina agredida respondió lanzándose contra su compañera, y ambas comenzaron a jalonearse del cabello mientras el resto intentaba intervenir sin éxito. La escena rápidamente se salió de control, provocando gritos, rechiflas y sorpresa entre el público.

Dos bailarinas comenzaron a golpearse al querer estar hasta el frente del escenario / Especial

Música detenida y caos en el escenario

El altercado fue tal que la música tuvo que detenerse por completo para que personal de seguridad y miembros del staff, incluidos algunos músicos, intervinieran para separar a las involucradas y evitar que la situación escalara aún más.

El ambiente se tornó tenso por varios minutos mientras se intentaba controlar la situación, en medio de la reacción del público que no podía creer lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos.

Se dieron con todo las chicas por lo que tuvo que intervenir seguridad del lugar / Especial

No eran parte del staff oficial

Tras el incidente, se aclaró que las bailarinas involucradas no forman parte del equipo oficial de planta de La Brissa, sino que pertenecían a un grupo independiente contratado específicamente para ese evento, lo que deslinda directamente a la agrupación musical del conflicto.

Una vez que las bailarinas fueron separadas y retiradas del escenario, la presentación pudo continuar, aunque el ambiente ya había cambiado tras el inesperado episodio que se robó la atención de todos.

Al final, las peleoneras fueron sacadas del lugar pero no se reportaron problemas mayores o heridos / Especial

El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió tendencia, dejando claro que, a veces, el espectáculo no solo está en la música… sino en lo que pasa arriba del escenario.