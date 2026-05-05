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Futbol

Vicente Sánchez, en la cuerda floja en Emelec: Christian Noboa expone errores y dudas sobre su llegada

Vicente Sánchez tras victoria en Concachampions: | IMAGO7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 12:39 - 05 mayo 2026
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El entrenador uruguayo podría salir próximamente del cuadro 'eléctrico'

Muchas cosas han pasado en Cruz Azul desde la salida de Vicente Sánchez a pesar de haber ganado la Concachampions, su reemplazo fue Nicolás Larcamón, pero al paso de dos torneos, la directiva decidió que su trabajo no fue suficiente y lo han spulido con Joel Huiqui.

¿Qué sucedió con Sánchez? El uruguayo fue a dirigir a Ecuador, pero no ha tenido ni cerca el mismo éxito que ha tenido como estratega en el futbol mexicano, pues los aficionados del Emelec ya lo quieren fuera.

Vicente Sánchez durante la Final de la Copa de Campeones Concacaf 2025 | IMAGO 7
Vicente Sánchez durante la Final de la Copa de Campeones Concacaf 2025 | IMAGO 7

Problemas de un exdirectivo

Uno de los implicados en las declaraciones en contra de Vicente Sánchez es Christian Noboa, quien recientemente presentó su renuncia a la presidencia del cuadro ecuatoriano, pero también de manera reciente, fue sincero con respecto a cómo se dio la llegada del ex de los celestes en entrevista para El Canal del Futbol.

En noviembre conversé con Vicente Sánchez, pero empezamos en febrero. Y ya dije, necesitamos a alguien que ya esté adaptado al futbol ecuatoriano. Lo queríamos, sí; pero ya no
Vicente Sánchez en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

Para Noboa, la llegada de Sánchez se tenía en cuenta para un efecto prácticamente inmediato como lo tuvo en el Cruz Azul, algo que no sucedió: "A Vicente Sánchez se lo trajo para pelear campeonato, si viene de ganar en México. Tenía una estructura fuerte, jugadores nuevos y yo pienso que él trajo a toditos", agregó.

Problemas para Vicente

Además de todos estos problemas que se han comentado con respecto a su llegada y la manera de manejarse del técnico charrúa, el tema futbolístico también le ha costado, pues tiene en muchos problemas a Los Eléctricos.

Vicente Sánchez con su título de Concachampions | MEXSPORT

Después de 12 jornadas que se han llevado a cabo, Emelec se encuentra en zona de descenso marchando en el décimo segundo lugar tras haber conseguido cuatro victorias, dos empates y seis derrotas; sin embargo, a esto también se suma que son uno de los equipos más goleados con 15 goles recibidos y solo nueve a su favor.

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