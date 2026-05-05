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Futbol

Pumas y sus 24 partidos consecutivos con gol: ¿Cuándo fue la última vez que no anotó?

Juninho celebra en el América vs Pumas l Miguel Pontón
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 13:05 - 05 mayo 2026
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La ofensiva de Pumas es una de las mejores cosas que tiene el proyecto de Efraín Juárez, pues además de ser la que tuvo mayor registro a lo largo del Clausura 2026 con 34 anotaciones, también tiene una racha de 24 partidos consecutivos con gol.

En cada uno de los partidos disputados en lo que va de 2026, Pumas se ha ido por lo menos con una anotación, incluso en la Concacaf Champions Cup, torneo en el que fue eliminado en la Primera Ronda ante San Diego.

Uriel Antuna, de Pumas, ante América l Miguel Pontón

¿Contra quién fue el último partido que Pumas no anotó?

En el Apertura 2025 fue la última vez que Pumas se fue en ceros, en la Jornada 14 ante Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario. En aquel encuentro, los potosinos se llevaron el triunfo por 0-1.

A partir de ese duelo, Universidad Nacional encontró la manera de llegar al arco con efectividad y en el Clausura 2026, Efraín Juárez explotó las cualidades de cada uno de sus delanteros.

El impacto de los fichajes de Pumas en la ofensiva

Cabe señalar que el equipo tuvo incorporaciones clave, como las de Robert Morales y Juninho, quienes han aportado ocho anotaciones cada uno desde su llegada a Pumas.

Robert Morales y Juninho festejando el primer gol del partido de Ida | Imago7

Además, Guillermo Martínez tuvo un torneo positivo al ser utilizado como un revulsivo. ‘Memote’ respondió cuando se le necesitó y registró cinco anotaciones. El mexicano se ganó su llamado a la Selección rumbo al Mundial 2026.

En el partido más reciente, el conjunto auriazul demostró su poderío ofensivo al anotarle tres goles al América en los Cuartos de Final de Ida, no obstante, recibió la misma cantidad en contra, por lo que la zona baja del equipo no brinda la mayor confianza.

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