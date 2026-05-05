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UNAM advierte por calor extremo y su relación con cataratas

El calor extremo no solo afecta tu cuerpo: también puede dañar la salud de tus ojos de forma progresiva. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:37 - 05 mayo 2026
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El calor no solo afecta tu cuerpo: también puede acelerar un problema visual que muchos creen exclusivo de la edad

Las altas temperaturas no solo provocan incomodidad o deshidratación. De acuerdo con especialistas de la UNAM, el calor extremo y la exposición constante al sol están directamente relacionados con un mayor riesgo de desarrollar cataratas, una de las principales causas de pérdida de visión en el mundo.

Las altas temperaturas y la radiación UV pueden acelerar el desarrollo de cataratas, advierte la UNAM. / iStock

¿Por qué el calor puede provocar cataratas?

El principal factor es la radiación ultravioleta (UV), que se intensifica durante las temporadas de calor. Esta radiación impacta directamente en el cristalino, la estructura del ojo encargada de enfocar la luz.

Especialistas explican que, con el tiempo, la exposición constante genera un proceso de estrés oxidativo que altera las proteínas del cristalino. Como resultado, estas pierden su transparencia y la visión se vuelve borrosa, característica principal de las cataratas.

Además, este daño es acumulativo, es decir, no ocurre de un día a otro, pero sí se agrava con la exposición prolongada al sol sin protección.

La exposición prolongada al sol sin protección aumenta el riesgo de daño ocular y visión borrosa. / iStock

El calor también debilita la protección natural del ojo

Otro punto clave es la evaporación de la lágrima. El maestro Aarón Bautista Delgado, de la FES Iztacala, explica que el calor hace que la lágrima se evapore más rápido, dejando al ojo menos protegido.

Esto es relevante porque la lágrima no solo hidrata:

  • Protege contra polvo y microorganismos

  • Aporta nutrientes y oxígeno

  • Evita la fricción en la superficie ocular

Cuando esta capa se pierde, el ojo queda expuesto a irritaciones, infecciones y a una mayor penetración de radiación UV, lo que incrementa el riesgo de daño interno.

Las cataratas pueden desarrollarse más rápido si hay exposición constante al sol sin cuidados adecuados. / iStock

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Las personas que pasan largos periodos bajo el sol —como trabajadores al aire libre— tienen mayor probabilidad de desarrollar cataratas incluso a edades más tempranas.

También influyen factores como:

  • Exposición constante a radiación solar

  • Falta de protección ocular

  • Ambientes secos y con polvo

Estos elementos, combinados con el calor, aceleran el deterioro ocular.

Cómo proteger tus ojos del calor, según especialistas

La UNAM recomienda medidas sencillas pero clave para reducir riesgos:

  • Usar lentes de sol con protección UV certificada

  • Evitar el sol directo entre 10:00 y 16:00 horas

  • Utilizar gorra o sombrero

  • Mantener buena hidratación

  • Acudir al especialista ante molestias persistentes

Estas acciones ayudan a prevenir daños progresivos en la vista.

Proteger tus ojos del sol es clave para evitar daños acumulativos en la vista. / iStock
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